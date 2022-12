Verónica Linares anunció embarazo, pero terminó confesando que es una broma por el Día de los Inocentes

Verónica Linares bromea con su posible embarazo. (Instagram)

Verónica Linares se unió a la lista de famosos que han utilizado sus redes sociales para hacer una broma por el ‘Día de los Inocentes’. Y es que, cada 28 de diciembre, las personas tienen la oportunidad de engañar a otras con divertidas historias. Este es el caso de la conductora de ‘América Noticias’, quien anunció que está embarazada.

Como se recuerda, la periodista se convirtió en madre en 2013 con el nacimiento de su primer bebé, cuando tenía poco más de 30 años. A pesar de creer que se quedaría con un solo hijo, sorprendió en 2020 al revelar que estaba nuevamente en la dulce espera.

Por ello, el anuncio de la llegada de un nuevo bebé, dejó a más de uno en shock. A través de su cuenta oficial de Instagram, Verónica Linares publicó una fotografía enseñando su supuesta ecografía. Incluso, se mostró muy entusiasmada de contar que tenía tres meses de embarazo.

“Hace 3 meses que me aguanto las ganas de contarles. ¡Fabio y Antonia tendrán un hermanito/a!”, se lee en las primeras líneas de su texto, para luego confesar que todo se trataba de una broma “¡Feliz día de los Inocentes!”, agregó con un emoji de carita riendo.

Esto generó diversas reacciones entre sus seguidores y amigos, quienes señalaron que estuvieron cerca de creerle. Korina Rivadeneira, Katia Condos, Valeria Piazza y Carla Tello fueron algunos de los personajes del espectáculo peruano que comentaron.

“Me mataste. ¡Madre mía! Yo estaba diciendo cómo le hace y yo creo que no podría, al menos en un par de años porque sigo exhausta”, escribió la venezolana, mientras que la actriz y la exMiss Perú añadieron: “Casi me muero. Me la creí”, “Verito, casi me infarto”.

Verónica Linares y el susto con su hijo

Verónica Linares contó el gran susto que pasó junto a su hijo de 9 años. La periodista utilizó sus redes sociales para compartir la experiencia que vivió mientras estaba en un conocido centro comercial cuando paseaba en compañía de sus dos primogénitos, Fabio y Antonia.

Según relató la figura de América Televisión, estuvo caminando por el Jockey Plaza cuando de pronto escuchó un fuerte grito por parte de su menor hijo. Aunque, la presentadora explicó que su pequeño estaba máximo a 50 metros de distancia, esto no evitó que el niño se desesperara cuando pensó que alguien se lo quiso llevar.

“Mi hijo vino corriendo y me dice ‘mamá me perdí, vino una señora y me dijo tu mamá se ha ido por otro lado’. Él se molestó porque no le habla a desconocidos, pero siente que la señora lo quería llevar por otro sitio, que no era por el que nosotros nos habíamos ido. ¿Qué quería hacer esa señora?, no lo sé, pero les recomiendo que estén atentos por si acaso”, indicó.

Asimismo, el pequeño de la conductora en ‘América Noticias: Primera Edición’ también se pronunció y envió un consejo a todos los niños. “Así sea una señora amable y diga ‘anda por allá’, no hagas caso”, sentenció.

Verónica Linares pasó gran susto con su hijo cuando estuvo en conocido centro comercial. (TikTok)

