Presidenta Dina Boluarte sostuvo reunión con Rafael López Aliaga, alcalde electo de Lima

Dina Boluarte y Rafael López Aliaga se reunieron en Palacio de Gobierno.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, tuvo una apretada agenda el jueves 29 de diciembre y entre las actividades que realizó resaltó el encuentro que tuvo con Rafael López Aliaga, alcalde electo de Lima y uno de los opositores del expresidente Pedro Castillo. La reunión que tuvo lugar a las 3:15 p.m. fue confirmada por la Secretaría de prensa y comunicación estratégica del despacho presidencial.

Este ha sido el primer diálogo que ha tenido López Aliaga con algún representante del Poder Ejecutivo tras su elección el pasado 2 de octubre. Como se recuerda, durante semana se negó a estrechar vínculos con quien por entonces ostentaba el cargo de presidente de la Nación. En repetidas oportunidades calificó a Pedro Castillo como un corrupto por las diversas investigaciones en su contra.

“Yo le pediría al señor Castillo que renuncie de una vez por el bien del Perú, he recorrido Lima por más de 10 meses, todos los días me han visto, la gente no está comiendo, si antes vendían 100, ahorita venden 40 o 30. El daño es la falta de confianza, cuando no hay confianza no hay inversión, cuando no hay inversión no hay trabajo y cuando no hay trabajado no hay consumo, así de simple es la economía”, fue el pedido de alcalde electo meses atrás.

Rafael López Aliaga fue elegido alcalde de Lima en octubre del 2022.

Por aquellos días, el premier Aníbal Torres reaccionó a lo mencionado. “Es una decisión de él”, señaló Torres sobre la decisión del representante de Renovación Popular de no reunirse con el jefe de Estado. Por su parte, el premier indicó que no comparte la actitud de la futura autoridad edil y resaltó que esto refleja una “falta de conocimiento sobre cómo se ejerce el poder político”. “Nosotros no vamos a actuar de la misma forma”, agregó durante el encuentro con la prensa.

Los nuevos alcaldes de Lima metropolitana:

Ancón:

Samuel Daza (Podemos Perú) 32.3%

Ate

Franco Vidal (Avanza país) 24.3%

Barranco

Jessica Vargas Gómez (Renovación Popular): 19.6%

Breña

Luis de la Mata Martínez (Podemos Perú): 29.6%

Carabayllo

Pablo Mendoza Cueva (Somos Perú): 22.7%

Chaclacayo

Sergio Baigorria (Renovación Popular) 27.3%

Chorrillos

Fernando Velasco (APP): 33.8%

Cieneguilla

Emilio Chávez Huaringa (Podemos Perú): 42.36%

Comas

Ulises Villegas Rojas (Somos Perú): 20.6%

El Agustino

Richard Soria Fuerte (Podemos Perú): 36.4%

Independencia

Alfredo Reynaga Ramírez (Somos Perú): 33.9%

Jesús María

Jesús Gálvez Olivares (Renovación Popular): 29.4%

La Molina

Esteban Uceda Guerra García (Renovación Popular): 30.6%

La Victoria

Ruben Cano Altez (Renovación Popular): 27.8%

Lince

Malca Schaiderman (Renovación popular): 27.8%

Los Olivos

Luis Felipe Castillo Oliva (Podemos Perú) 23.3%

Lurigancho

Oswaldo Vargas (Juntos por el Perú) 21.5%

Lurín

Juan Marticorena (APP) 31.9%

Magdalena del Mar

Francis Allison (APP): 42.6%

Miraflores

Carlos Canales Anchorena (Renovación Popular): 37.5%

Pachacamac

Enrique Cabrera (APP): 36%

Pucusana

Juan José Cuya Espinoza (Somos Perú): 20.8%

Pueblo Libre

Mónica Tello López (Renovación Popular): 29.5%

Puente Piedra

Rennan Espinoza (Somos Perú): 30.8%

Punta Hermosa

Carlos Fernández Otero (Avanza País): 32.3%

Punta Negra

Eulogio Huyhua (APP): 17.3%

Rímac

Nestor de la Rosa Villegas (Podemos Perú): 26.2%

San Bartolo

August Carbajal (Avanza País): 55.2%

San Borja

Marco Antonio Álvarez Vargas (Renovación Popular): 42.5%

San Isidro

Nancy Vizurriaga (Renovación Popular): 34.3%

San Juan de Lurigancho

Jesús Maldonado (Somos Perú): 21.8%

San Juan de Miraflores

Luis Mendieta (APP): 20.9%

San Luis

Ricardo Pérez Castro (Renovación Popular): 23.9%

San Martín de Porres

Hernán Cifuentes Barca (Podemos Perú): 31.5%

San Miguel

Eduardo Bless (Avanza País): 34.2%

Santa Anita

Olimpo Alegría (APP): 37.1%

Santa María del Mar

Alberto Monteverde (Acción Popular): 74.5%

Santa Rosa

George Robles (Podemos Perú): 25.5%

Surco

Carlos Bruce (Avanza País): 40%

Surquillo

Cintia Loayza (Renovación popular): 29.8%

Villa El Salvador

Guido Iñigo (APP): 33.5%

Villa María del Triunfo

Eloy Chávez (APP): 27.4%

