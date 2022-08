Ministro del Interior se presenta en el Congreso para responder por los cambios en la Policía

El ministro del Interior, Willy Huerta, se presentará este lunes a la Comisión de Defensa del Congreso para explicar los cambios de altos mandos al interior de la Policía Nacional del Perú. A través de un oficio enviado al parlamentario José Williams (Avanza País), titular del mencionado grupo de trabajo congresal, había confirmado su asistencia.

Huerta estará acompañado Máximo Ramírez de la Cruz y la Dra. Aissa Tejada Fernández, quienes se desempeñan como asesores, como también estará con Fernando Caballero Llano, coordinador parlamentario del sector Interior. La sesión comenzará a las 9 de la mañana en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea.

Como se recuerda, el Gobierno designó el sábado pasado como nuevo comandante general de la Policía al general Raúl Enrique Alfaro Alvarado en reemplazo del teniente general Luis Vera Llerena, quien estuvo solo tres meses en el cargo. También se tomó la decisión de designar al general de armas Segundo Leoncio Mejía Montenegro en el cargo de inspector general de la PNP.

Por otro lado, se designó al general Vicente Marcelo Álvarez Moreno al cargo de jefe del Estado Mayor General de la Policía Nacional del Perú.

Gral. Raúl Enrique Alfaro Alvarado es designado como el nuevo Comandante General de la PNP. (RPP)

Designaciones polémicas

De momento, ya salieron cuestionamientos sobre los nuevos mandos de la PNP.

Al igual que el presidente Pedro Castillo, el nuevo inspector de la PNP, Leoncio Mejía, nació en Chota, Cajamarca. Tiene 59 años y hasta hace unos días era jefe de la Oficina del Medio Ambiente de la PNP.

Sin embargo, lo más cuestionable es que, una nota periodística del portal ‘La Mula’, se recuerda que Leoncio Mejía fue hombre de confianza de Luis Cervantes Liñán, el rector de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV) por más de un década y quien tenía un sueldo de más de un millón de soles.

“Segundo Leoncio Mejía Montenegro lleva ya diez años en ese cargo, contratado por el propio rector la universidad privada Garcilaso, y también dirige la Escuela de Instrucción, Capacitación y Entrenamiento en Seguridad Privada de esa casa superior de estudios. Todo, pese a ser un coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP) en actividad”, mencionaba el informe periodístico de 2014.

Segundo Leoncio Mejía Montenegro

Además, se señala que, por entonces, el Mininter abrió contra Segundo Mejía una investigación disciplinaria por presuntas infracciones contra la disciplina, contra el servicio policial y contra la ética. La publicación indica que Mejía Montenegro era acusado de ordenar y dirigir ciertas “acciones de inteligencia, identificación y seguimiento” contra profesores y estudiantes de la universidad, a los críticos del rector Cervantes.

En tanto, la periodista Jacqueline Fowks resaltó que Palomino Manchego, uno de los abogados del presidente Pedro Castillo, fue editor de publicaciones del rectorado UIGV y coautor con Cervantes Liñán.

Por su parte, el nuevo jefe del Estado Mayor General, Vicente Álvarez, fue acusado por la Fiscalía en dos despachos distintos –crimen organizado y corrupción– de homicidio por estar supuestamente comprometido en el “escuadrón de la muerte” y por robo de combustible a la PNP. En ese sentido, estaría pendiente una resolución de un pedido de prisión preventiva en su contra.

Harvey Colchado

En diálogo con Infobae, el exministro del Interior Mariano González dijo que los cambios de Castillo en la Policía buscan allanar el camino a la sanción del coronel Harvey Colchado. “Saca al teniente general Alfaro de la Inspectoría General para promoverlo a comandante general y colocar a Mejía Montenegro, un señor paisano del presidente y siempre actúa con mucha pleitesía con él [Pedro Castillo]”, apuntó.

González cuestionó que su sucesor, Willy Huerta, haya permitido que el presidente Castillo haga los cambios en el alto mando policial. Agregó que quien movería los hilos en el Ministerio del Interior sería Abel Gamarra, viceministro de Orden Interno.

Mariano González considera que Pedro Castillo debe renunciar a la presidencia.

“Estos cambios en la Policía, la denuncia contra Harvey Colchado y el fiscal Hans Aguirre, lo que no está diciendo el presidente es que se zurra en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, no cree en la institucionalidad de estos entes autónomos y poderes del Estado, no cree en la institucionalidad”, enfatizó González.

El exministro del Interior Carlos Basombrío mencionó a Infobae que los reacomodos dentro de la Policía se entiende en dos lógicas. La primera consistiría en que se busca tener el control de la institución a partir de la denuncia de que cinco coroneles pagaron cuantiosas sumas de dinero para ascender de grado, lo cual fue confirmado por Bruno Pacheco, ex secretario del Despacho Presidencial, ante la fiscalía.

La segunda lógica, según Basombrío, es el debilitamiento de la comandancia general con los continuos cambios que apuntarían a proteger la impunidad de Castillo. “Se está generando un espacio muy tenso dentro de la Policía entre los institucionalistas y los mal llamados subordinados del presidente”, cuestionó. Agregó que la designación del teniente general Raúl Alfaro sería para que sea un incondicional a tiempo completo para el mandatario como se ha convertido el ministro Willy Huerta.

