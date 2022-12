María del Carmen Alva en desacuerdo con que José Williams asuma la encargatura de Dina Boluarte

La congresista María del Carmen Alva habló acerca de las protestas en Perú. (Andina)

El último miércoles 28 de diciembre, María del Carmen Alva se mostró en contra de la iniciativa del Poder Ejecutivo para encargar la presidencia del Perú a José Williams, actual titular del Congreso de la República, en caso la presidenta Dina Boluarte tenga que salir del país.

En ese sentido, la congresista de Acción Popular calificó la propuesta como una decisión “no prudente ni responsable”. Señaló que, en su opinión, no es correcto que el presidente de un poder del Estado tenga que asumir el máximo cargo del país.

“Yo no estoy de acuerdo con el fondo de ese proyecto de ley. No me parece que el presidente del Congreso tenga que asumir una encargatura de la presidenta del Ejecutivo porque sino tiene vicepresidentes que asuma el premier, pero tiene que ser alguien del Ejecutivo, no me parece que un poder del Estado asuma el gobierno no es prudente ni responsable”, manifestó en conversación con RPP Noticias.

La también expresidenta del Congreso de la República consideró apropiado que la Comisión de Constitución suspendiera la sesión para dar tiempo a escuchar a expertos en el tema antes de decidir su aprobación.

“Eso ha sido un proyecto que ha presentado el Ejecutivo muy rápidamente, lo habrán coordinado con la presidencia (del Congreso) yo no sé. Entiendo debió ser así, pero yo creo que la comisión de Constitución actuó muy bien”, agregó Alva.

Como se recuerda, la Comisión de Constitución suspendió ayer la sesión en donde se debatía el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo. La decisión se dio a través del presidente de dicho grupo de trabajo, Hernando Guerra García (Fuerza Popular), luego de escuchar las opiniones, a favor y en contra, de sus colegas parlamentarios.

Reacciones de congresistas por iniciativa para encargar Despacho Presidencial a José Williams

La propuesta del Ejecutivo

En caso el presidente o presidenta del Perú viaje al exterior y sus vicepresidentes se encuentren impedidos de asumir el máximo cargo del Poder Ejecutivo, el gobierno de Dina Boluarte expresó en una iniciativa que “debe ser el presidente del Congreso quien asuma el encargo del Despacho Presidencial”.

“El ejercicio de dicha encargatura temporal no supone, bajo ningún contexto, que el presidente de la República encargado del Despacho Presidencial pueda llevar a cabo acciones diferentes a las de índole administrativa o representativa”, menciona el proyecto.

Además, la iniciativa pretende incluir en el Reglamento del Congreso las funciones que deberá realizar el titular del Parlamento cuando la presidenta de la República esté ausente en el país.

