Lady Camones al aprobarse informe final sobre Pedro Castillo: “Se cumplió con el debido proceso y el derecho a la defensa”

Lady Camones, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), brindó algunos detalles en torno al informe final que propone acusar constitucionalmente al exmandatario Pedro Castillo.

El documento fue presentado, en octubre del presente año, por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. La máxima representante del Ministerio Público denunció al expresidente por liderar una presunta organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

El legislador Diego Bazán (Avanza País), quien elaboró el texto de la SAC, también propone acusar, como parte de un antejuicio político, a Juan Silva y Geiner Alvarado, exministros de Transportes y Vivienda, respectivamente, por organización criminal.

“Hoy (jueves 29) o más tardar mañana (viernes 20) nosotros debemos elevar este informe para que la Comisión Permanente del Congreso llame a una sesión e invite también a someter a debate y votación. De lograr votos en mayoría recién será elevado al Pleno, para que se haga lo mismo”, comentó Camones Soriano.

La congresista de Alianza para el Progreso también desestimó que no se hayan enviado las notificaciones correspondientes, a los investigados, tal como se encuentra establecido en el debido proceso.

“En el desarrollo de la sesión he dejado bastante claro, como presidente de la SAC, que se ha cumplido con respetar y asegurar el debido proceso, así como el derecho a la defensa. Se formularon notificaciones a los acusados el seis de diciembre, en los domicilios que consigan en sus DNI, en el caso de los exministros, y en el caso de Palacio de Gobierno, donde residía Pedro Castillo”, detalló.

La legisladora agregó que ninguno de los tres acusados “presentó descargos”. Además, recordó que el abogado de Castillo Terrones declinó de representarlo, marco en el que la SAC no recibió un escrito donde se haya designado un nuevo defensor del ex Jefe de Estado.

“Tampoco se presentó un descargo o un escrito que solicite, al menos, ampliación de plazo. Se ha cumplido con notificar debidamente, con el debido proceso, con el derecho a la defensa, pero lamentablemente no tuvimos descargos”, aseveró.

Castillo Terrones intentó concretar un autogolpe de Estado el último miércoles siete de diciembre. (REUTERS)

Próximas etapas del informe en el Legislativo

La congresista Lady Camones Soriano también precisó que la labor de la SAC, en el marco de la denuncia constitucional presentada por la Fiscal de la Nación, finalizó con la aprobación del informe final.

“Nosotros terminamos nuestra función aquí, aprobado el informe que determina acusar al expresidente y a los dos exministros, tenemos que elevar este informe a la Comisión Permanente para que haga lo que corresponde. Necesitamos que esta acta esté firmada por todos los que han votado a favor”, indicó.

En otro momento, afirmó que los investigados pueden ser citados debido al proceso. Sin embargo, detalló que de presentarse dicho recurso y producirse la ausencia de los acusados, esto no detendrá el procedimiento. “Si ellos no vienen, esto no impide que la sesión se desarrolle”, puntualizó.

“Estamos avanzando, siempre trabajando en respetar lo que establece el reglamento del Congreso de la República”, añadió.

