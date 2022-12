Gianluca Lapadula fue elegido como el mejor jugador de la fecha en la Serie B de Italia

Gianluca Lapadula marcó un gol en triunfo del Cagliari ante Perugia. (Agencias)

Gianluca Lapadula destacó en la última fecha de la Serie B de Italia tras marcar un gol y brindar una asistencia en el triunfo de Cagliari por 2-0 sobre Consenza por la jornada 19. El futbolista fue considerado el mejor jugador de la fecha y fue parte del once ideal del torneo de ascenso.

El ítalo-peruano estuvo los 90 minutos en la cancha en el reciente encuentro, abrió el marcador a los 65 minutos y luego habilitó a su compañero Nunzio Lella a los 86′. Lapadula recibió el balón dentro del área rival pero estaba incómodo por eso decidió girar y dársela al defensa italiano, quien no desaprovechó la oportunidad y sentenció el triunfo del equipo azul y rojo. Además, tuvo un 86 % de efectividad en todos los pases, siendo dos de ellos claves para su escuadra.

Gianluca Lapadula llegó a Cagliari este 2022.

“El gol que desbloquea el partido y un gran impacto en el juego Gianluca Lapadula es el MVP de la jornada 19 de #SerieBKT”, así publicó la cuenta oficial de la Serie B por sus redes sociales.

Il gol che sblocca il match e un grande impatto sulla partita⚽️



Gianluca Lapadula è l’MVP della 19ª giornata di #SerieBKT 🇵🇪 pic.twitter.com/m0S86nYNZT — Lega B (@Lega_B) December 29, 2022

El atacante alcanzó una calificación de 7.9 por Sofascore, portal especializado en estadísticas futbolísticas. Un puntaje que le permitió ingresar en el equipo ideal de la jornada 19 de la Serie B. El ‘Bambino’ sumó siete goles en la temporada 2022-2023, y se ubica en el tercer lugar de la tabla de goleadores del torneo italiano, a tres anotaciones del primero, el marroquí Walid Cheddira, jugador del S. S. C. Bari.

Este triunfo hizo que el Cagliari se ubicara en el puesto once con 25 unidades y a falta de 19 partidos, tiene chances para ascender y regresar a la máxima división del fútbol italiano. Su próximo partido será ante Como el próximo 14 de enero a las 20:00 horas (Perú) por la fecha 20 de la Serie B de Italia.

Gianluca Lapadula está considerado dentro del once titular de la jornada 14 de la Serie B.

Al mando del ‘Cabezón’

Gianluca Lapadula estuvo en los primeros amistosos de Juan Reynoso, fue convocado ante México y El Salvador, partidos que se jugó en Estados Unidos. El delantero no fue cedido por el Cagliari para los últimos encuentros de preparación ante Paraguay y Bolivia por no ser considerado fecha FIFA. El técnico lamentó que pueda contar con el ‘Bambino’, pero confesó que tiene buena relación con el delantero. Incluso, le aseguró que seguirá metiendo goles en la liga italiana.

“Con Gianluca hablamos más de lo que ustedes piensan. Se quedó con ganas de venir a colaborar. Mitad en broma, mitad en serio, me decía ‘Profe, voy a hacer goles todas las semanas para que el equipo mejore y me den autorización para poder viajar’. La verdad, no ha parado de hacer goles desde aquel momento”, declaró el ‘Cabezón’ en conferencia de prensa antes de cerrar el año.

Reynoso también hizo un balance al mando de la selección peruana. “Cinco meses de gestión, nos ha permitido tener un panorama claro de la Liga, del día con día, tener conocimiento recíproco de jugador a técnico y de técnico a jugador. Esa parte nos deja tranquilos porque se ha podido unificar el idea que es rendimiento-resultado. Tenemos muchas ideas para plasmar en la liga local. Ojalá tengamos el apoyo de los clubes”, añadió.

Gianluca Lapadula solo ha disputado dos de los cuatro partidos de la era Juan Reynoso.

