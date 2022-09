La Voz Perú: Daniela Darcourt confesó estar dispuesta a pausar su carrera musical para convertirse en madre

Daniela Darcourt manifestó sus deseos de convertirse en madre en ‘La Voz Perú’ | Latina TV

A sus cortos 26 años, la salsera Daniela Darcourt está cerca de cumplir el sueño de convertirse en una de las grandes exponentes del popular género musical. Sin embargo, aún no logra otra de sus metas: convertirse en madre. En la reciente emisión de ‘La Voz Perú’, donde se desempeña como coach, habló sobre sus deseos de conformar una familia.

Esto se dio luego que un participante la eligiera como su entrenadora. La cantante se acercó no solo para abrazar al octogenario, sino también para saludar a la nieta del mismo. “¿Te quieres venir conmigo? Venga”, expresó para después cargar a la niña. Todo esto sucedió mientras Raúl Romero admiraba la escena desde lejos.

Una vez la intérprete de “Señor Mentira” volvió a su lugar, el exvocalista de Nosequien y los Nosecuantos le hizo saber que se vería muy bien como madre. “Te he visto cargando a la niña y he tenido una visión, Danielita. Veo la bola de cristal y una pequeña interrupción de dos años en tu carrera, y así estás (cargando a un bebé)”, sostuvo.

En contraparte, Eva Ayllón no estuvo de acuerdo con la idea de que la salsera deje de lado su carrera un tiempo para tener hijos. “No, no. No le metas cosas en la cabeza a la chica. Mamita, por favor, dejemos eso…”, precisó la cantante de música criolla; sin embargo, su compañera hizo caso omiso a sus comentarios.

Daniela Darcourt dejó en claro que quiere convertirse en madre muy pronto. “Me encantaría. Me atrevo a decir, aunque para muchos suene algo loco y extraño, pero yo dejaría todo lo que tengo hoy con tal de ser mamá. De verdad, fuera de bromas, fuera de ‘ay, estás muy joven’”, confesó emocionada.

Daniela Darcourt reveló que está lista para ser madre. (Latina TV)

Quiere una ‘parejita’

En mayo de este año, la salsera peruana visitó el estudio de Radio Mar, donde habló sobre sus nuevos lanzamientos musicales y sobre cuán importante para ella es la idea de formar una familia, pues considera que ya está lista para asumir la maternidad.

“Desde que tengo uso de razón, amo a los niños”, resaltó Daniela Darcourt, algo evidente desde el nacimiento de su sobrina y su participación en ‘La voz Kids’. Sin embargo, no se imagina el día que le toque ser mamá, pero eso no quita que le emocione la idea de tener a dos niños, según contó la entrenadora de ‘La Voz Senior’.

“Yo quiero tener dos hijos, siempre he dicho que he querido tener un hombrecito y luego una mujercita”, indicó la cantante debido a que siempre quiso tener un hermano varón en su familia. Recordemos que Daniela tiene varias hermanas.

Por otra parte, Darcourt destacó que hasta las últimas que pueda estará trabajando y haciendo shows si su futura barriga de embarazada se lo permite.

Daniela Darcourt quiere convertirse en madre. (Instagram)

