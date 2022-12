Al Fateh y el mensaje en sus redes sociales que siembra dudas sobre el destino de Christian Cueva

Al Fateh publicó un mensaje que generó polémica sobre Christian Cueva.

El futuro de Christian Cueva se ha vuelto una lucha entre el Al Fateh y Alianza Lima en los últimos días. Mientras los ‘blanquiazules’ hacen esfuerzos por tener a ‘Aladino’ por seis meses para disputar la Copa Libertadores del próximo año, el club árabe sentó posición y descartó esa posibilidad. Se sabe que el deseo del jugador nacional es convencer a su actual institución para que le pueda dar el permiso correspondiente para su regreso a Matute después de ocho años.

Incluso, se habló de un supuesto castigo por parte de los árabes para mandar a ‘Cuevita’ al equipo de reserva, pero debido a los fuertes rumores de que volvería a La Victoria, el conjunto saudí volvió a ponerlo en el cuadro titular. El peruano reapareció el lunes pasado, después de casi dos meses, y formó parte de la goleada 4-1 de Al Fateh sobre Al-Shabab por la jornada 10 de la Liga Profesional de ese país.

Una publicación en las redes sociales oficiales de la institución asiática hizo que se desatara la polémica en medio de la disputa por el ‘10′ de la selección peruana. En el post se dejó entrever que no cederá al futbolista nacional y se quedará en Arabia Saudita hasta que culmine su contrato que será hasta el 30 de junio del 2025.

“La estrella peruana se encuentra plenamente concentrada”, ese fue el mensaje que acompañó la foto de Cueva entrenando con su equipo que se publicó por el Twitter oficial del Al Fateh.

Mensaje polémico de Al Fateh sobre Christian Cueva.

Ilusión ‘blanquiazul’

La posibilidad de que Christian Cueva llegue a Alianza Lima sigue latente para los de Matute, pues los directivos reconocieron que sí hubo acercamiento con el jugador y que se habría llegado a buenos términos, solo faltaba convencer al Al Fateh para cerrar el préstamo. Esa posibilidad fue cobrando fuerza al no ser tomado en cuenta el ‘10′ de la selección peruana para los partidos del club árabe, pero luego fue considerado en el primer equipo. Siendo días de tira y afloja entre ambas escuadras.

“Él tiene contrato con su club allá. Se estaba viendo la manera de [ver] si finalmente el club cede y que Christian pueda venir, es la única forma. Estamos en eso, vamos a ver si se puede y si no, ellos tienen la última palabra. Hemos hablado con él ya de aspectos contractuales, pero ahorita lo más importante es la situación que Christian tiene con su club”; aseguró José Bellina, gerente deportivo de los ‘blanquiazules’ días atrás.

El gerente deportivo del conjunto ‘blanquiazul’ reveló que las negociaciones con el volante están bastante avanzadas e incluso ya habrían conversado de aspectos contractuales.

La respuesta árabe

El equipo saudí no tardó en dar su posición, descartando la posibilidad de que ‘Cuevita’ pueda regresar a Alianza Lima. Así lo dijo el director ejecutivo, Hassan Al-Jabr, en entrevista a SSC Sports: “Cueva es una parte esencial del equipo. El club no recibió ninguna oferta para solicitar sus servicios y el jugador no pidió irse”.

Esa fue la única vez que el Al Fateh se pronunció al respecto, pues lo que sí está haciendo es lanzar publicaciones por medio de sus redes sociales con mensajes subliminales, que hacen entrever varias cosas. Hace poco, el cuadro árabe subió a su Twitter una portada del partido con Al-Shabab con el peruano como protagonista y luego publicó un gif con la camiseta de ‘Aladino’.

