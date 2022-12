Ricardo Gareca señaló a Agustín Lozano como el responsable de su alejamiento de la selección peruana

Agustín Lozano asumió la presidencia de la FPF en 2019 y sostuvo diferencias con Ricardo Gareca.

Tras varios meses de dejar la selección peruana, Ricardo Gareca confesó por primera vez, que algunos de los motivos que lo llevaron a no renovar contrato con la ‘bicolor’ fueron sus diferencias con Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

En anteriores oportunidades, el ‘Tigre’ fue diplomático, afirmando que su relación con el dirigente era solo de respeto y nunca profundizó al respecto.

“No me arrepiento de dejar al Perú, no tenía puntos en común con la presidencia actual. Habían diferencias muy significativas”, declaró Ricardo Gareca al programa argentino Super Mitre.

El ‘Flaco’, también dejó en claro que su trato con Lozano nunca fue igual al que tuvo con Edwin Oviedo, anterior presidente de la FPF. El exmandatario del Juan Aurich fue quien negoció la llegada de Gareca a la selección peruana en 2015 y también su renovación tras finalizar el Mundial Rusia 2018:

La relación entre Ricardo Gareca y Agustín Lozano fue meramente profesional (Twitter).

“Yo renové contrato con Perú con otro presidente (Oviedo), mi relación con el actual (Lozano) era solo profesional. A él le tocó asumir una presidencia en reemplazo del presidente que me contrató a mí. Me tocó estar y continuar por un contrato institucional y profesional con la Federación Peruana de Fútbol, pero solo nos unía un trato profesional”, afirmó el DT argentino.

Entre Gareca y Oviedo existió una relación de amistad que iba más allá de lo profesional. El entrenador lo fue a visitar a la cárcel en varias oportunidades y le dedicó unas palabras de agradecimiento durante su conferencia de prensa de despedida.

“Quiero agradecerle a Edwin Oviedo por hacerle caso a Juan Carlos Oblitas para contratarme. Nos dio el respaldo y la valorización como cuerpo técnico. Aunque él no estuviera físicamente en la Federación, siempre teníamos contacto asiduo. Realmente, muchísimas gracias a Edwin por todo el apoyo, por habernos creído”, señaló en ese entonces.

Ricardo Gareca y Agustín Lozano se reunieron con el expresidente Pedro Castillo para pedir el regreso de público a los estadios (Presidencia Perú).

A comienzos de 2019, cuando el expresidente de la FPF recién había caído en prisión preventiva por presuntos vínculos con las organizaciones criminales ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ y ‘Los Wachiturros de Tumán’, Gareca lo defendió afirmando que era inocente hasta que se demuestre lo contrario.

“Todo lo que tiene que ver Edwin Oviedo en su gestión, fue muy bueno y con un resultado. La lealtad mía va en ese sentido, inclusive hoy por hoy es inocente hasta que la justicia demuestre lo contrario”, declaró a El Comercio.

Cuando Edwin Oviedo nombró a Ricardo Gareca como entrenador de Perú el 2015.

La opinión de Gareca del Mundial

Pese a que el Mundial Qatar 2022 es considerado por muchos como el mejor de los últimos años por sus sorpresas y dramáticas definiciones en los últimos minutos, Ricardo Gareca afirmó que quedó muy decepcionado con el nivel general de los favoritos. Elogió a Argentina al considerar que fue la única selección que se animó a arriesgar.

“A mí no me gustó el Mundial, no se jugó en gran nivel, Bélgica y España fueron decepciones. Brasil juega de una manera las eliminatorias y de otra el mundial, ya le pasó en Rusia 2018. Argentina fue un equipo muy sudamericano. Arriesgó, presionó donde tenía que presionar, fue serio y siempre propuso ganar los partidos”, comentó.

