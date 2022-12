Max Hernández es cuestionado por visitar a Pedro Castillo días previos al golpe de Estado

Max Hernández y Pedro Castillo se reunieron el 30 de noviembre.

El secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, Max Hernández, visitó al expresidente Pedro Castillo el último 30 de noviembre, apenas una semana antes de que intentara dar un golpe de Estado. El hecho ha llamado la atención de algunos parlamentarios como Patricia Chirinos quien, en su calidad de vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, ha pedido explicaciones y detalles sobre lo abordado en el encuentro.

El documento remitido a Hernández señala que se ha tomado conocimiento de su presencia en la casa de Pizarro el último día de noviembre a las 4:52 p.m. Sin embargo, “no se tienen claros los temas tratados en dicha reunión”, escribió la representante de Avanza País quien considera urgente se informe los temas tratados en la reunión. El pedido ocurre a pocos días de que el Acuerdo Nacional se reúna.

Halo de esperanza

El Acuerdo Nacional es un foro en el que participan los tres poderes del Estado, instituciones políticas y sociales con el fin de acordar políticas de Estado sobre la base del diálogo; sin embargo, el secretario técnico de este equipo, Max Hernández, ha reconocido que en medio de la crisis que se vive, esa inclinación por la conversación alturada estaría lejos de cumplirse. Esto a pocos días del encuentro del grupo de trabajo.

Max Hernández se refirió a las primeras semanas de gobierno de Dina Boluarte.

“Yo no sé si es posible (el diálogo), pero es necesario e imperativo hacerlo, porque si no iniciamos un diálogo, la violencia va a continuar”, señaló Hernández a La República sobre las últimas semanas que han dejado como saldo la vida de 27 ciudadanos fallecidos en las protestas. Sin embargo, las muertes no serían parte sustancial de la reunión que tendrá el Acuerdo Nacional el próximo 10 de enero.

El propio Hernández asegura haber planteado la propuesta de otorgarle peso a las consecuencias de la represión policial y militar, pero “en el AN tengo que respetar consensos y dentro de él hay voces que crees que esta puedes en orden, de esta manera, era necesaria”, aseguró. Aún así, apuesta por el juzgamiento de aquellos que dispararon contra los ciudadanos que protestaron en diversas regiones del país.

Pronta reunión

Los miembros del Acuerdo Nacional se reunirán el próximo 10 de enero del 2023 en Palacio de Gobierno “con la finalidad de buscar consensos en favor de la paz” en el Perú que vive una ola de protestas en los últimos días. La presidenta de la República, Dina Boluarte, encabezará este foro tras reunirse con su secretario general, el psicoanalista Max Hernández, en la sede del Poder Ejecutivo.

“Se va a plantear cuál va a ser el conjunto de puntos absolutamente capitales del gobierno de transición, que se llevarán a cabo como una suerte de compromisos de corto plazo que nos permita afrontar el nuevo periodo electoral y lo que viene de la manera más unida posible, superando los desencuentros”, indicó Hernández en conferencia de prensa tras su encuentro con la jefa de Estado.

SEGUIR LEYENDO