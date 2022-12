Amenazan de muerte a Patricia Chirinos por cuestionar protestas en Perú: “Estamos en una guerra política”

La congresista defendió su postura ante la crisis política y social que se vive en el país, que ya dejó siete fallecidos y varios heridos. (ATV)

La parlamentaria Patricia Chirinos se conectó a la transmisión en vivo de ATV Noticias para denunciar públicamente que vienen siendo víctima de ataques por las redes sociales por las declaraciones que ha vertido en el Congreso de la República en medio de la crisis política y social que se está viviendo en el país con la detención de Pedro Castillo y la asunción al mando de Dina Boluarte como presidenta del Perú.

“Hoy mismo, en Arequipa y Andahuaylas, acaban de morir dos compatriotas. ¿Quién tiene la culpa? Ustedes. Asuzan a la población y la arrastran hacia la violencia, siembran el terror, actúan con terroristas. ¿Por qué? ¿Lo son?”, comentó en una sesión parlamentaria.

Sobre el rechazo que está obteniendo por parte de un sector de protestantes que han salido a las calles, mencionó que “estas amenazas las estoy recibiendo hace unos días, pero tampoco es que haya salido a victimizarme o mucho menos. No me asustan ni me intimidan. Me hacen ver que estoy en el camino de la verdad y la razón. Para hacer política y luchar por la democracia hay que decir la verdad”.

La congresista Chirinos está a favor de unas nuevas elecciones como medida para frenar la crisis política.

El medio de comunicación compartió algunos chats de un grupo de WhatsApp titulado “Unidos Perú”, en el que se leen mensajes como “dónde vive esa para ir a quemarla”, “busquen su dirección y démosle una visita” y hasta solicitan a un especialista en informática para que los apoye en acceder a datos personales de Chirinos.

“Soy consciente de eso y lo volvería a hacer. No estamos hablando de manifestantes cualquiera. El jefe de la DIRCOTE ha dicho en una entrevista que los ha señalado como senderistas, terroristas, que tienen vínculos con el MOVADEF, el MRTA. Estamos en una guerra política. No los puedo tratar con el pétalo de una rosa”, precisó la parlamentaria.

Nuevas elecciones

“Creo que el cambio tiene que ser total. Es un sentimiento de todos los peruanos. Todo esto tiene que acabar. Si estoy de acuerdo con que haya adelanto de elecciones, pero después de las reformas que tenemos que hacer. Creo que ningún peruano quiere congresistas investigados por terrorismo, narcotráfico, violencia contra la mujer”, comentó sobre las medidas que tomarán las autoridades en el Congreso que responden a un pedido masivo de los ciudadanos.

Protestantes se organizan en grupo de WhatsApp para amenazar a congresista de Avanza País.

Recordó que fue una de las primeras congresistas en presentar un pedido de vacancia contra Pedro Castillo. “Si yo no lo iniciaba hace un año, nadie lo hubiera hecho. Se hubiera demorado muchísimo más. Es un momento para hablar con la verdad y mirar directamente a los ojos”.

Protestas en Perú

La situación que se está viviendo en el territorio nacional ha dejado clases suspendidas en los colegios, carreteras bloqueadas, heridos y siete fallecidos en los primeros enfrentamientos entre los efectivos de la PNP y manifestantes.

Asimismo, se han cancelado vuelos aéreos y rutas del transporte terrestre. La situación de los daños en aeropuertos y suspensión del servicio de trenes en Cusco han causado que miles de turistas se queden varados sin oportunidad de regresar a su destino de origen.

Muchos de los visitantes que se movilizaron hacia el interior del país aprovecharon el feriado largo para hacer turismo. Estos actos violentos han frenado las actividades que se estaban desarrollando con normalidad.

