Pileta de Chorrillos es invadida por usuarios y es usada como piscina

De pileta a piscina. Cientos de bañistas inundaron la pileta municipal de Chorrillos y la convirtieron en una piscina. Al retirarse se encontraron resto de comida, pañales, ropas de baño, bolsas, entre otros objetos más. (TikTok)

El verano llegó con fuerza en la temporada de Navidad y miles de personas aprovecharon en ir a las playas a disfrutar de este caluroso día de feriado. Una vez más, Chorrillos fue el distrito elegido por los bañistas, pero algunos decidieron quedarse en una pileta que se encuentra a escasos metros del litoral.

Usuarios de TikTok grabaron aquel hecho y no dudaron en compartirlo generando diversas reacciones entre las personas, quienes hicieron hincapié en los riesgos de salud que podrían sufrir las bañistas al ingresar a la pileta, pues el agua no es tratada.

DATO: Este hecho se dio el 25 de diciembre, fecha central de la celebración de Navidad y a escasos metros de la playa Agua Dulce.

Bañistas Invanden Pileta Municipal En Chorrillos. (Captura)

Bañistas convierten una pileta municipal en piscina

Diversos usuarios grabaron el momento preciso donde se observa a una gran cantidad de personas dentro de una pileta municipal y en sus alrededores. Las personas nadaban dentro de la pileta en traje de baño y ropa común.

Al observar el video se logra ver que a escasos metros se encuentra el mar donde también hay cientos de bañistas.

Lo que los usuarios no tomaron en cuenta es que se trata de un espacio público que no está habilitado para recibir a veraneantes, pues el tratamiento del agua que recircula en la pileta no es el mismo que el de una piscina.

El lugar terminó siendo un foco infeccioso, debido a los desperdicios que se encontraron en la pileta. Restos de comida, envases, panetón, mascarillas, pañales, licor, y ropas de baño flotaban en el lugar y en los alrededores del ornato público.

La excesiva contaminación muy cerca del mar, indignó a usuarios en redes sociales quienes no dudaron en señalar el comportamiento de las personas durante estas fechas. Esta no sería la primera vez que sucede un hecho similar.

“Siempre lo mismo ahí, no entienden. Lamentablemente no entenderán. Creen que porque viven ahí tienen derecho”, “Esta escena es un claro ejemplo de la mala educación que tiene la gente y falta de valores. Seguramente saldrán a justificar este hecho”, “Yo que vivo a unas cuantas cuadras, pasé por la noche y han dejado todo un desastre”, “Van a tener que enrejar la pileta para que las personas no puedan hacer esto. Tiene el mar en frente”, fueron alguno de los comentarios que vertieron los usuarios en los videos virales de TikTok.

Playa Agua Dulce en Chorrillos

Por otro lado, estuvieron aquellos que expresaron su preocupación por los bañistas debido a que en el lugar existen cables sueltos, que podrían ocasionar un accidente entre los presentes. “¡Ay por Dios! No me quiero imaginar si pasara alguna desgracia con algún cablecito suelto”, expresó la usuaria Neli Olivera en el video publicado por @username1253.

El clip cuenta con 18 segundos de duración, más de 1.2 millones de vistas, 49 mil me gusta y 2.638 comentarios.

Según ATV Noticias, los vecinos del lugar interpusieron una denuncia por el desorden y la basura generada; sin embargo, con el pasar de las horas, ningún personal del municipio chorrillano llegaba a ordenar y limpiar el lugar.

