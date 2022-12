Pablo Vitti reclamó deuda de Universitario: “Es una vergüenza la justicia peruana, la Agremiación y la liga”

Universitario le adeuda a Pablo Vitti más de un millón y medio de dólares, según informe periodístico.

Pablo Vitti llegó a Universitario de Deportes en 2011 tras un gran año en Universidad San Martín y aunque firmó con el objetivo de ganar un título nacional, la delicada situación económica que vivió el club en dicho año generó que varios jugadores estuvieran impagos por meses. El futbolista argentino reclamó el pago de la deuda tras más de una década.

El exfutbolista ‘albiceleste’ cuestionó el actuar de la concursada institución ‘crema’, de la justicia peruana, la Liga 1 y la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), en relación a la deuda impaga acordado por contrato.

“Más de diez años años que está esa deuda tanto mía como de muchos compañeros, trabajadores del club, me parece una vergüenza de la justicia peruana, de la Agremiación y de la liga. Universitario sigue funcionando normalmente teniendo deudas de tantos años y no hace nada para dar justicia. Es un tema delicado”, declaró el exjugador para Depor.

Vitti aseguró que a pesar de los años transcurridos, nadie en la escuadra de Ate se ha comunicado con él para dar explicaciones del caso. “Nadie (se contactó con él). Es un mal ejemplo para el mundo del fútbol. El club más grande del Perú está así, yo me sentí muy parte del fútbol peruano, del país, quería quedarme, pero por el tema de la ‘U’ no se pudo”, lamentó.

Después de aquella campaña 2011, la ‘Muñeca’ no regresó al balompié peruano. Pasó por el Querétaro, LDU de Quito, Tigre, San Martín de San Juan, All Boys y culminó su carrera en Veria FC de Grecia en 2016.

En el Torneo Descentralizado logró ser campeón nacional con la San Martín superando en la final a León de Huánuco. Anotó uno de los tantos que le dio el título al conjunto ‘albo’. Durante su paso por el Perú anotó 14 dianas y repartió diez asistencias.

Vitti celebra junto a Andy Polo un gol ante el clásico rival, Alianza Lima.

No quiso demandar a la ‘U’

Pese la cuantiosa deuda que Universitario mantiene con él, en primera instancia Pablo Vitti no quiso tomar acciones legales contra el club, sin embargo, ante las repetidas evasiones a sus consultas y nulas intenciones para negociar, según su propia versión, decidió actuar ante la justicia peruana.

“Nunca quisimos hacer demasiadas cuestiones legales por el bien del club, pero nunca hubo acuerdos. Siempre hemos estado dispuestos a charlar, a negociaciones, pero nos dan como engañados. Siempre decían que estaba por resolverse. Uno no quiere hacer temas legales, pero ya me parece que es demasiado injusto. No me pagaron parte de mi pase, y en todo el año solo me pagaron dos meses de trabajo. Los jugadores más grandes preferíamos que les paguen a los más jóvenes tratando de colaborar, pero abusaron de eso”.

De acuerdo a un informe de 2020 sobre la deuda concursal de Universitario de Deportes, elaborado por el programa Fútbol en América, los ‘merengues’ mantienen una deuda de más de un millón y medio de dólares (1.562.000) con el rosarino. Su fichaje por la ‘U’ se dio bajo la gestión de Julio Pacheco como presidente.

Julio Pacheco fue el último presidente de la 'U' antes del inicio del proceso concursal.

