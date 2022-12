Diego Buonanotte afirmó que no se arrepiente de su fichaje con Sporting Cristal y volvería al fútbol chileno

Diego Buonanotte sólo disputó cinco partidos como titular este 2022.

Diego Buonanotte no fue considerado en el proyecto de Sporting Cristal de cara a la siguiente temporada. El futbolista de 34 años arribó a la capital a mediados de 2022 con el objetivo de ganarse un puesto y consolidarse como jugador, sin embargo, esto no fue posible. Ahora, afirmó que podría regresar al fútbol chileno.

El mediocampista estuvo presente en 19 encuentros de los 30 posibles, anotó en cinco ocasiones y dio una asistencia de gol. Tras recibir la noticia de que no será tomado en cuenta por el renovado comando técnico ‘rimense’ del estratega brasileño Tiago Nunes, el jugador reveló que su futuro podría estar nuevamente en el fútbol de Chile.

“Por mis valores, no podría jugar en Universidad de Chile o Colo Colo, me siento muy identificado con la UC. De todas formas para mí es un ciclo cerrado la Universidad Católica. Chile está en mis alternativas de destino de no seguir acá”, sostuvo Buonanotte en diálogo con DIRECTV Chile.

Asimismo, el futbolista no dudó en hacer una breve comparación entre el torneo peruano y el chileno. “La liga chilena está en un nivel muy bueno. No puedo decir que la peruana es mejor o peor. A nivel de canchas están mejor, en ese sentido Chile ha ido creciendo. Hoy los equipos peruanos están potenciando mucho a los jóvenes”.

No obstante, recordó lo que fueron sus años en Universidad Católica. “En Católica todo fue lindo. Hubo momentos en las últimas etapas en donde no me tocaba jugar, pero lo disfruté igual que jugando. El mejor momento fue el primer bicampeonato con Mario Salas, el equipo goleaba y jugaba bien”.

Diego Buonanotte se refirió a la posición en la que prefiere juga. “Yo no me siento un diez tradicional. La posición que más me gusta es media punta, que está cerca del nueve. Puedo jugar en todo el frente de ataque mientras se respeten mis características”.

Por otro lado, señaló que considera a Sporting Cristal uno de los clubes más grandes del continente. “Fue un cambio grande salir de U. Católica. No me arrepiento porque Sporting Cristal es un equipo importante de Sudamérica. Soy profesional y estoy preparado para eso”.

Diego Buonanotte volante @ClubSCristal: “Fue un cambio grande salir de @Cruzados. No me arrepiento porque Sporting Cristal es un equipo importante de Sudamérica. Soy profesional y estoy preparado para eso”.#DFSHACHILE pic.twitter.com/gMNLo8RClY — DIRECTV Chile (@DIRECTVChile) December 24, 2022

Además, dio a conocer cómo fue que se concretó su llegada a Sporting Cristal. “Omar Merlo me habló muy bien de Sporting Cristal y tomé la decisión. Tengo gran amor y cariño por la UC. Me siento hincha y no descarto la posibilidad de volver a Chile. Me encantaría jugar toda la vida en Católica”.

Finalmente, resaltó lo importante que ha sido la presencia de Aravena y Barticciotto en la UC. “Hay varias ofertas, pero mi representante se encargará de eso. Puede ser una alternativa volver a Chile. Para mi los mejores de Católica en la actualidad son Alexander Aravena y también Bruno Barticciotto”.

Sin estadio para la Copa Libertadores

El Estadio Nacional no estará disponible para que Sporting Cristal dispute la segunda fase de la Copa Libertadores 2023, certamen en el que buscarán acceder a la zona de grupos.

El cuadro ‘bajopontino’ tendrá que esperar el resultado del encuentro entre Sport Huancayo y Nacional de Paraguay para poder conocer a su rival en la segunda fase del torneo continental. El partido de ida se llevará a cabo el 21 de enero en Asunción, mientras que la vuelta será en Lima el 28 de febrero.

El motivo por el que no se podrá hacer uso del primer escenario deportivo del país es porque hay un concierto programado para la misma fecha, motivo por el cual, la institución ‘cervecera’ tendrá que buscar otro lugar para el decisivo cotejo.

