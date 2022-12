Rebeca Escribens recuerda a su padre en esta Navidad: “Ya no va a estar para pinchar el pavo”

Rebeca Escribens recuerda a su papá en estas fiestas de Navidad. América TV. 'Estás en Todas'.

Esta Navidad será diferente para muchos peruanos porque faltará un miembro de la familia en su mesa, este es el caso de la conductora Rebeca Escribens, quien perdió a su padre hace algunos meses a causa de un cáncer al pulmón.

Las cámaras de ‘Estás en Todas’ fueron en busca de algunas figuras de América TV para saber como pasarán la Navidad este año y cuando llegó el turno de la irreverente presentadora, fue inevitablemente conmoverse, ya que ella pasará su primera noche buena sin su padre.

A la pregunta de ¿Cómo pasará las fiestas navideñas este año?. Rebeca Escribens comentó que está asimilando la ausencia de su padre en estas fechas tan importantes, pero lo recuerda con mucho cariño en todo momento.

“Timoneando el barco como se debe, en casa con todos, ya no va a estar papá para pinchar el pavo porque él era que llenaba las jeringas de pisco, pinchaba una, se tomaba una botella, pinchaba otra y tomaba otra botella... Mi papá creía que cuanto más veía al pavo, más rápido se hacía”, contó la conductora mientras mostraba fotos de su papito en navidades pasadas.

La conductora de ‘América Espectáculos’ comentó que no solo le faltará su padre, sino su segunda madre en la cena de noche buena; sin embargo, resaltó que tiene motivos para seguir adelante, como son su esposo y sus dos hijos.

“Ya no está papá y ya no está otra persona muy querida en mi vida, que era mi segunda madre y bueno, así es la vida y así nos toca a todos. Estoy en un proceso de aprender a convivir con el dolor, pero tengo una linda familia, dos hijos, mi esposo, mi Leito y muchas razones más y un trabajo hermoso por los cuales tengo que seguir teniendo energía y fuerzas para seguir viviendo. Hay que aprender a convivir con el dolor, con una sonrisa y con agradecimiento”, expresó.

Rebeca Escribens recuerda a su padre en esta Navidad. Instagram

Rebeca comparte mensaje por Navidad en sus redes sociales

Rebeca Escribens usó sus redes sociales para enviar un emotivo mensaje a todas las personas que no la están pasando bien en estas fechas de fin de año, a quienes, como ella, extrañan a un ser querido que ya no tienen a su lado o están luchando frente a una enfermedad grave.

“Mucha fuerza para quienes tienen que pasar estas fechas luchando con una enfermedad, propia o de un ser querido. Para quienes extrañan mucho a alguien, para quienes sienten que no tienen motivos para festejar. Un abrazo grande y mucha luz, de todo corazón”, fue lo que escribió en una de sus historias de Instagram, previos a la noche buena.

Rebeca Escribens y su mensaje en Instagram.

Agradeció a su público por el apoyo

La extrovertida actriz comentó que se siente muy agradecida por las muestras de cariño que le dan en la calle y que le alegran el corazón.

“Quiero agradecer por el cariño que me brindan en la calle, en las redes sociales, al público, no me he creído esas cosas que realmente alegro la vida a las personas, pero ¿quién me la alegra a mí?”, dijo fiel a su estilo con un tono irónico para el programa de América TV.

