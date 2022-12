Novio de Karime Scander reaccionó a los besos entre Alessia y Jimmy en ‘Al Fondo Hay Sitio’

Karime Scander, la popular Alessia, lleva cinco años de romance con Ignacio Montagne.

El apasionado beso entre Alessia Montalván y Jimmy Gonzales en el último capítulo de la novena temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’ ha cautivado a los fans de la pareja ficticia. Desde que la rubia apareció en la vida de Jaimito, los televidentes esperaban con ansias que los jóvenes dejaran atrás sus diferencias y confesaran su amor.

Con la emisión del episodio 130, todo parece indicar que los vecinos de las Nuevas Lomas iniciarán un romance en la décima temporada, al mismo estilo de Fernanda y Joel. Debido a ello, Karime Scander y Jorge Guerra, Alessia y Jimmy en la serie, grabarían más escenas de besos en los estudios de Pachacamac.

Alessia y Jimmy se besaron en el episodio 130 de la novena temporada de 'Al Fondo Hay Sitio'.

“Trabajar con Jorge es fácil, me hace la escena fácil, me hace confiar en él, me permite apoyarme en él para la escena, crear y jugar”, expresó la actriz de 23 años sobre su compañero de elenco, quien también le ha echado flores en el pasado. “Me cae muy bien, es una chica talentosa y buena onda”, dijo Guerra.

Pero para la desilusión de los fans, quienes desean ver a Alessia y Jimmy juntos en la vida real, Karime Scander mantiene una sólida relación amorosa con Ignacio Montagne, quien es ajeno al mundo del espectáculo. Se sabe que ambos se conocieron en la playa y que llevan cinco años de romance.

“Nos conocimos hace mucho tiempo en la playa, él era amigo de un amigo y yo vi a mi amigo, fui a saludarlo y él estaba ahí, entonces nos conocimos, pero al principio nada que ver. Nunca tanto maltrato (como con Jaimito Gonzáles), pero nada que ver, era uno más, no pasaba nada. Poco a poco fuimos hablando y fluyó la cosa”, contó Karime en ‘Estás en todas’.

Karime Scander y Ignacio Montagne mantienen un romance desde el 2017.

¿Qué opina sobre las escenas de besos?

La actriz Karime Scander ha revelado cuál ha sido la reacción de su novio cuando se emiten las románticas escenas entre Alessia y Jimmy en ‘Al Fondo Hay Sitio’. Según confesó la artista nacional en octubre, su pareja está feliz con su papel en la serie y no se intimida cuando la ve besando a Jorge Guerra.

“Hemos hablado del tema, él está feliz, él sabe que es parte de la chamba y que no significa nada más, que es trabajo y felizmente estamos bien. Confiamos el uno en el otro, entonces no habría por qué molestarse o que haya algún problema con eso, o sea, ya lo he tenido, ya ha pasado antes y él de lo más normal, no ha tenido ningún problema, así que por ese lado todo bien”, dijo para el programa de Natalie Vértiz y ‘Choca’ Mandros.

Alessia y Jimmy casi se besan cuando quedaron encerrados juntos en el restaurante Francesca's.

