Nataniel Sánchez estaría a punto de regresar a ‘Al fondo hay sitio’, según ‘Amor y Fuego’. | Willax Tv.

‘Al fondo hay sitio’ estrenó su novena temporada este 2022 y los fans reaccionaron de forma positiva, demostrando su apoyo a la serie. Asimismo, varios de ellos han pedido que algunos personajes regresen para darle mayor emoción a la trama.

Como se recuerda, varios de los actores que estuvieron en temporadas anteriores se negaron a regresar debido a que consideraron que su etapa en la serie había llegado a su fin tras haber estado interpretando durante ocho años un solo papel.

Ese fue el caso de Nataniel Sánchez, quien desde un primer momento dejó en claro que no regresaría a ‘Al fondo hay sitio’ porque estaba construyendo una nueva carrera en España, país en el que hasta la fecha se encuentra radicando.

Sin embargo, en los últimos meses transcendió que el verdadero motivo por el que no volvió con su personaje de Fernanda de las Casas fue porque no pudo llegar a un acuerdo con la producción para pagarle la cantidad de dinero que ella exigía.

Fue así que pese al pedido de los fans, Nataniel Sánchez tuvo que decirle adiós a su personaje, pero siempre dejó abierta la posibilidad de regresar, el cual estaría por cumplirlo, de acuerdo a las últimas especulaciones de ‘Amor y Fuego’.

De acuerdo al programa que es conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, la actriz estaría evaluando seriamente retomar su papel en la serie, pues no le estaría yendo tan bien en el ‘Viejo Continente’, esto debido que hasta le fecha no se le conoce un papel importante en alguna producción española.

Es por este motivo que la actriz habría vuelto a retomar una conversación con los productores de la serie para llegar a un nuevo acuerdo económico y así sumarse a las grabaciones cuando el guionista pueda unir a su personaje nuevamente con el de Joel Gonzales.

Nataniel Sánchez explicó los motivos por los que no volverá a Al Fondo Hay Sitio. (Foto: Composición Infobae)

¿Qué dijo Nataniel Sánchez AFHS en su momento?

En una entrevista con Jesús Alzamora, Nataniel Sánchez dijo que estaba a punto de renunciar a ‘Al fondo hay sitio’ cuando se anunció su fin. De acuerdo a la actriz estaba cansada de la ‘hipocresía’ de algunos actores.

“Yo ya estaba evaluando renunciar. Gracias a Dios terminó y no tuve que pasar por el proceso incómodo de que me digan ‘no, quédate’. Yo estaba preparada para que me digan eso, ‘quédate, te pagamos tanto’. Y yo decía ‘aunque me ofrezcan un millón, no me quedo’. Quería hacer otras cosas, tenía otra necesidad. Cuando acaba, yo cierro el ciclo”, manifestó.

SEGUIR LEYENDO