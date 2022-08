Freddy Díaz: aparece video de la noche de la presunta violación donde se ve al congresista abandonando su oficina

Freddy Díaz abandonando su oficina luego de presuntamente haber violado a la trabajadora de su despacho.

Aparece video que se sumaría a las pruebas. Este material audiovisual registró al congresista Freddy Díaz Monago cuando abandonaba su oficina la noche que habría ocurrido la presunta violación en agravio a una trabajadora del Congreso de la República. Este video ha sido publicado por Panorama a través de su Twitter.

En las imágenes registradas por un colaborador del edificio se evidencia que el parlamentario Freddy Díaz cierra la puerta de su oficina y luego baja por las escaleras, mientras este trabajador le persigue hasta las afueras de las instalaciones haciéndole saber que había dejado encerrada a su compañera.

“Congresista, congresista, congresista, congresista, este hola, congresista. Le ha dejado encerrada a mi compañera”, le menciona el colaborador mientras tanto grababa esta escena. Ante ello, el congresista responde: “no, no, ya me estoy yendo” y a la vez camina de manera apresurada hasta que se retira del lugar.

Sin embargo, este video ya causó indignación en los usuarios de las redes sociales e incluso de exautoridades públicas. Por su parte, la exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Jara, citó su tweet de un día anterior con el siguiente texto: “Y a renglón siguiente el desafuero de este impresentable!!”.

La exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Jara, se pronunció sobre el caso de Freddy Díaz.

“Congresistas sin valores, congresistas sin filtros y así el JNE se jacta d hacer un buen trabajo. Los miserables d la ONPE y el JNE son capaces de aceptar a cualquiera para postular con un partido. Ese sujeto no solo debe estar preso, sino inhabilitado de por vida como político”. “Freddy Díaz no presenta síntomas de embriaguez, me atrevo a pensar que drogó a la víctima. Muy raro lo del tipo que esperaba afuera”. “Estos son los padres de la patria... Sarta de delincuentes”, son algunos de los muchos comentarios.

PRONUNCIAMIENTO DE ABOGADA

El día de ayer, 3 de agosto, su abogada Katty Cachay indicó que no habría ocurrido el delito de violación sexual, sino habría sido un acto consensuado, pese a la versión de la víctima que se hizo público.

“Nosotros creemos no del todo que miente, sino que ella podría estar confundida porque ella en ningún momento dice que la violaron, ella dice que no recuerda lo que pasó. Ella podría estar confundida, ella estuvo bebiendo, el congresista también estuvo bebiendo. Ambos reconocen que hubo bebidas y no estamos hablando de una botella”, explica para RPP Noticias.

VERSIÓN DE LA VÍCTIMA

Por otro lado, en el programa Al Estilo Juliana, la víctima brindó sus declaraciones a través de una compañera, indicando que nunca consintió nada y rectificó el daño ocasionado la madrugada del miércoles 27 de julio.

“Estoy convencida de que este sujeto me ha hecho daño, que yo jamás le he consentido nada, ni le he coqueteado ni le he dado indicios para nada. Quiero dejar en claro que esto que ha pasado no es mi culpa, y que yo jamás le he consentido al señor nada”, dijo en ATV.

IMPEDIMENTO DE SALIDA

Este viernes de 5 de agosto, el Poder Judicial evaluará el impedimento de salida del país contra el congresista Freddy Díaz Monago, debido a la denuncia por violación sexual. Cabe recordar que Díaz se presentó luego de 4 días al Ministerio de la Nación para rendir sus declaraciones.

