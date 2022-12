Vales de pavo: cómo y dónde canjearlos

Hay varias opciones para canjear el vale de pavo. (Andina)

Estamos a menos de tres días para que llegue la Navidad. En estas fechas muchas compañías entregan vales de pavo de manera física o virtual para que se pueda disfrutar en familia.

Hay tres empresas que se dedican a distribuir vales de pavo como San Fernando, Redondos y Avinka. Además, en el caso de San Fernando tienen las paviferias que están distribuidas en todo el Perú.

¿Cómo canjear el pavo San Fernando?

Hay dos formas de hacer el retiro del pavo San Fernando: una disponible a nivel nacional que es presencialmente y otra solo para Lima Metropolitana, que es vía delivery, aunque también puede ser presencialmente.

1. Canje de vale de pavo presencialmente (disponible a nivel nacional):

Se puede recojer el pavo en los lugares que se encuentren más cerca de ti, como en las ferias y tiendas, solo presentando tu vale digital.

Aquí puedes conocer todos los puntos de canje en Perú. También están las paviferias que tienen disponibles pavo y/o cerdo.

2. Canje de pavo vía delivery (solo válido para Lima Metropolitana)

San Fernando pone a disposición la tienda online para el vale físico: se puede ingresar aquí para canjear tu vale de pavo en la tienda virtual.

También está el app móvil para vale digital y físico: recibes el pavo sin salir de casa, disponible en Google Play y App Store.

Este año se amplió el servicio de delivery a Lima, Arequipa y Trujillo, donde se atenderá el canje del vale digital, el cual se puede programar a través de las apps.

Muchas veces se presentan problemas para canjear el vale de pavo. En tal caso, se puede ingresar a la página web de San Fernando y seleccionar la opción “chat de consultas” para que un asesor te apoye. El botón se encuentra en la parte derecha inferior de la pantalla.

¿Dónde quedan las paviferias?

En la misma página web de San Fernando están los horarios y direcciones para canjear el vale de pavo. Las paviferias son los establecimientos afiliados y oficiales de la compañía de pavos:

Lima Cercado: En la avenida Venezuela cuadra 34 s/n – Estadio de San Marcos Puerta Nº1.

Los Olivos: En el Estadio Guadalupano (Av. Angélica Gamarra cuadra 2.

San Juan de Lurigancho: En el I.E. Fe y Alegría N°5 pasaje Hipólito Unanue S/N Chacarilla de Otero (a dos cuadras de la estación del Metro de Lima estación Caja de Agua).

Chorrillos: En la avenida El Sol Nº 1395 La Campiña (a media cuadra del cruce con Av. Guardia Civil).

Surquillo: En el pasaje San Lorenzo 1209.

Ate: En el centro comercial Real Plaza Puruchuco (avenida Prolongación Javier Prado Este 8680).

Las personas que se acercan a las paviferias deben estar con sus mascarillas, bolsas y carnet de vacunación que acredite sus dos dosis contra la COVID-19.

Otros puntos para recoger el pavo en Lima:

Ate/Salamanca: Av. Los Paracas 162, de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., excepto el 24 y 31 de diciembre que se atiende de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Breña: Jr. Carhuaz 597, urbanización Chacra Colorada, de lunes a sábado de 7:30 a.m. a 6:30 p.m, excepto el 24 y 31 de diciembre que se atiende de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

Carabayllo: Jr. Amarantos 122, urbanización Santa Isabel, de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., excepto el 24 y 31 de diciembre que se atiende de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Chorrillos: Jr. Justo Naveda Nro. 136 (entre la cuadra 5 y 6 de la Av. Huaylas), de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., excepto el 24 y 31 de diciembre que se atiende de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Comas: Av. Universitaria 6951 Urb. Santa Luzmila, de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., excepto el 24 y 31 de diciembre que se atiende de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

La Molina: Av. De Los Constructores N° 875 Santa Raquel Zona Oeste ET. Uno, de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., excepto el 24 y 31 de diciembre que se atiende de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

La Victoria: Jr. 3 de Febrero 1247 Urb. Apolo, de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., excepto el 24 y 31 de diciembre que se atiende de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Lince: Av. Petit Thouars 2260, de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., excepto el 24 y 31 de diciembre que se atiende de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Magdalena Del Mar: Jr. General José de San Martín 480 Urb. Orbea, de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., excepto el 24 y 31 de diciembre que se atiende de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Pueblo Libre: Av. Brasil Nro. 1512, de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., excepto el 24 y 31 de diciembre que se atiende de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

San Borja: Av. Aviación 3431, de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., excepto el 24 y 31 de diciembre que se atiende de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

San Juan de Lurigancho: Calle Chavín de Huantar N° 826, Urb. Zarate, de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., excepto el 24 y 31 de diciembre que se atiende de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

San Juan de Miraflores: Av. Jose Gabriel Charriarse Nro. 496 Zona A, de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., excepto el 24 y 31 de diciembre que se atiende de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

San Martín de Porres: Mza. N Lote 09 Cooperativa Santa Apolonia, de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., excepto el 24 y 31 de diciembre que se atiende de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

San Martín de Porres: Av. Martir Olaya 413 Zarumilla, de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., excepto el 24 y 31 de diciembre que se atiende de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

San Martín de Porres: Jr. Iquitos 347, de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., excepto el 24 y 31 de diciembre que se atiende de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

San Miguel: Av. Elmer Faucett N° 579, de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., excepto el 24 y 31 de diciembre que se atiende de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Surco: Av. Caminos Del Inca N°1012, de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., excepto el 24 y 31 de diciembre que se atiende de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Surco: Av. La Encalada N° 464, de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., excepto el 24 y 31 de diciembre que se atiende de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Surquillo: Av. República de Panamá N° 4299, de lunes a domingo de 6:30 a.m. a 10:00 p.m., excepto 24 y 31 de diciembre que se atiende de 6:30 a.m a 6:00 p.m.

Villa El Salvador: Mza.I Lote.17 Sector 2 Grupo 5, de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., excepto el 24 y 31 de diciembre que se atiende de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Recojo de pavos en provincias:

Abancay: Av. Villa El Sol S/N MZ.H LT1.

Arequipa: Av. Daniel Alcides Carrión 168, Cercado (frente a la Facultad De Medicina de la Universidad San Agustín).

Cajamarca: Instituto Superior Tecnologico de Cajamarca Carretera Baños del Inca km-3.

Cañete: Jr. Marchand 505 - Mala, Cañete.

Chanchamayo: Calle Sor Albina MZ B - Lote 05 Urb. Pampa del Carmen - Chanchamayo, Junín.

Chiclayo: Estadio Elías Aguirre Calle del Deporte N° 180.

Chimbote (Santa): Av. Pardo 1570 PJ Miramar Bajo, Chimbote.

Chincha: Carretera Panamericana Sur # 1719, Sunampe.

Cusco: Av. Vía Expresa Mza. E Lote. 7 Urb. Parque Industrial Cusco Wanchaq.

Huamanga: Av. Ramón Castilla # 876 int. B, San Juan Bautista, Ayacucho.

Huancayo: Av. Miguel Grau S/N, El Tambo (Frente al Estadio de Saños Grande).

Huánuco: Jr. Leoncio Prado N° 1003.

Huaraz: Barrio de Tacllan Car. Huaraz-Pativilca Sector Sur km-2.

Huaura: Calle Andrés Avelino Cáceres 285 (Costado Colegio Agropecuario).

Ica: Av. JJ.Elias #451.

Ilo: Parque Industrial Mz. “51″ lote 1, Pampa Inalámbrica.

Iquitos (Maynas): Calle Las Colinas 277 San Juan Bautista.

Jaen: Calle Micaela Bastidas 2320 Urb. Los Jazmines (A 1 cuadra de la marisquería El Pulpo), Jaén.

Juliaca (San Román): Av. Tacna 420, Juliaca, San Román, Puno.

Pasco: Circunvalación Túpac Amaru 219 - Avícola Fanny.

Piura: Av. San Martín s/n esq c/Circunvalación Colegio Coronel Joaquín Inclán.

Pucallpa (Coronel Portillo): Jr. Guillermo Sisley Nro. 504 Int. a Coronel Portillo, Pucallpa, Ucayali.

Puerto Maldonado (Tambopata): Jr. Ica Nro. 813 Madre De Dios.

Puno: Av. Floral Nro. 940, Barrio Vallecito (camino a la UNA).

Tacna: Mza. I Lote. 9B Parque Industrial.

Talara: Villa FAP, AV FAP S/N Talara Alta.

Tarapoto: Jr. Leticia N° 430, Morales (a 1.5 cuadras de la Casa Blanca).

Tingo María (Leoncio Prado): Av. Antonio Raymondi 1150, Leoncio Prado.

Trujillo: Av. América Norte 2213 Urb. Las Quintanas.

Trujillo: Av. Prolongación Vallejo Mz. E Lote 29, Urb. Ingeniería ( al costado del UPAO).

Trujillo: Av. Larco 1357, Urb. La Merced.

Trujillo: Prolongación Av. Fátima S/N - La Encalada (a 3 cuadras de Real Plaza Trujillo).

¿Cómo canjear el vale de pavo Redondos?

Para canjear el vale de pavo Redondos, existe la posibilidad de hacerlo en los principales supermercados como Metro, Wong, Plaza Vea en Lima y provincias. Puedes conocer dónde canjear el vale en este link.

Solo en estas provincias se puede recoger el pavo Redondos en los supermercados ya mencionados:

Áncash

Arequipa

Cajamarca

Cusco

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima-provincias

Moquegua

Piura

Puno

San Martín de Porres

Tacna

Tarapoto

Tumbes

Ucayali

¿Cómo canjear el vale de pavo Avinka?

Para canjear el vale de pavo Avinka tienes que ingresar a este link y elegir entre las 28 sedes de Lima y Arequipa.

1. Programa el canje: Tienes que validar el cupón ingresando el número y código que están impresos en el cupón físico. Selecciona el lugar autorizado para el recojo o la fecha (48 horas antes).

2. Recoger el pavo: Acércate al lugar programado en la fecha programada en horario de atención, llevando el vale físico.

En estas tiendas puedes recoger tu pavo Avinka:

Tienda Arequipa (Belaunde y Cayma)

Tienda Barranco

Tienda Breña

Tienda Jesús María

Tienda La Molina (Bambues y Samoa)

Tienda Lince

Tienda Miraflores (H. Unanue y Ricardo Palma)

Tiends Pueblo Libre

Tienda Punta Hermosa

Tienda Qhatu Plaza

Tienda Salamanca

Tienda San Borja (Las Artes y Torres Lima Tambo)

Tienda San Felipe

Tienda San Miguel

Tienda Surco (Caminos del Inca, Casuarinas, Las Malvinas y Sagitario)

Tienda Surquillo

Gran Mercado Mayorista Santa Anita

Minka

¿Cómo saber si un vale de pavo es original?

El vale de pavo de San Fernando debe tener un sello de agua en la parte superior. Se debe cerciorar que el papel es tipo cartulina con acabados metalizados con un troquel especial que está en los bordes.

Hay elementos de seguridad claves en la identificación de los vales de pavo de San Fernando como el holograma, el sello de agua y el código QR, que es único y está al reverso.

Para evitar cualquier riesgo siempre recurrir a los canales oficiales para la adquisición de los vales físicos o digitales.

La empresa San Fernando informó que cualquier vale de pavo falso será retenido para bloquear el intento de fraude.

