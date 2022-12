Inseguridad alimentaria: La nueva crisis global será aguda para las familias peruanas

La crisis alimentaria avanza en Perú, más de la mitad de la población carece de comida suficiente, según la FAO. Fuente: Naciones Unidas.

La pobreza, la falta de empleo y el hambre cada vez afectan a más personas en Perú y el mundo. Según el informe Panorama Social 2022 que publicó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), proyecta que, a fines de 2022 el 32,1% de la población de América Latina y el Caribe se encontrará en situación de pobreza, con cifras por encima de la situación prepandemia.

En la región América Latina, Perú, Guatemala, Colombia y Venezuela se encuentran gravemente expuestos al impacto de la actual crisis alimentaria según el Boston Consulting Group que ha publicado un análisis combinando varios factores: dependencia de las importaciones, inseguridad alimentaria, clima y conflictos. En total fueron 45 países que aparecen en situación grave, incluyendo a los 4 países Latinoamericanos.

“Desde hace más de 2 años, la crisis de la pandemia sigue vigente y se agravó con la crisis social ocasionada por el aumento de precios, la falta de urea, la guerra de Rusia y Ucrania y la crisis climática y ambiental, desencadenando una crisis global. La seguridad alimentaria de las personas está en peligro por la desaceleración de la actividad económica donde miles de personas corren el riesgo de perder sus empleos en 2022-2023″, sostuvo América Arias, directora de la ONG Acción contra el Hambre en Perú.

Deterioro del poder adquisitivo

Ante dicha situación, Paola del Carpio, coordinadora de investigación en la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes) indicó que el fenómeno inflacionario que atraviesa el Perú afecta sobre todo a las personas en condición de pobreza y vulnerabilidad. Además, sostuvo que debido al alza de los precios de los alimentos se ha deteriorado también el poder adquisitivo de los peruanos.

“Viendo la realidad de hoy pensaría que es posible que aumente un poco el índice de la pobreza en el país este año, ojalá que no sea tan marcado como pasó en el 2020; sin embargo, esta situación llevaría afectar en la lucha contra la pobreza este año. En este escenario, las personas en condición de pobreza y vulnerabilidad son las más afectadas por la inflación alimentaria y esta solo ha venido aumentando. Lo que vamos a ver es que estas personas van a tener un menor poder adquisitivo, su capacidad de gasto se va a reducir. Por otro lado, hay que considerar que hoy estamos muy poco optimistas en cuanto al crecimiento económico; además el empleo tristemente se ha precarizado en el país, a pesar que según las últimas cifras del BCR ha mejorado un poco. Tenemos una informalidad que está en casi 77% y los ingresos promedio de los trabajadores hoy es 9% menos antes de la pandemia”, dijo la especialista de Redes.

Debido al alza de los precios de los alimentos se ha deteriorado el poder adquisitivo de los peruanos.

Inseguridad alimentaria y la brecha de género

Con respecto a la situación de las mujeres, según el informe de State of Food Security and Nutrition in the World - 2022 (SOFI), son las mujeres quienes sufren más inseguridad alimentaria. A nivel global, la brecha de género es de más de 4 puntos porcentuales (31,9% de las mujeres vs el 27,6% de los hombres). Sin embargo, en América Latina la brecha es de 11.3 puntos porcentuales y es la más crítica en el mundo.

La pandemia de la covid-19 tuvo un impacto desproporcionado en las oportunidades económicas de las mujeres y en su acceso a alimentos nutritivos. En el 2020 se registró un aumento histórico de la desocupación, que afectó en mayor medida a las mujeres, que representa un retroceso de 18 años en la participación de la fuerza laboral.

Proyección de ayuda humanitaria 2023

La ONG Acción contra el Hambre ha desarrollado su informe “Llamamiento Regional 2021-2023″ donde evalúa y analiza, la situación en la región América Latina bajo diferentes ejes. Éste señala como, en los últimos 3 años, se triplico el número de personas que necesitan ayuda humanitaria.

En Perú, la ONG pretende ayudar a 118.3000 personas al 2023 con un requerimiento financiero de 11 millones de euros y en coordinación con las Instituciones del Estado, el sector privado y la sociedad civil.

El alza de precios ha perjudicado el desarrollo de la olla común Nueva Esperanza. | Foto: Infobae

Para América Arias, la estrategia del próximo año será ampliar la cobertura territorial a los departamentos de La Libertad, Loreto y Arequipa, llevando modelos de trabajo que han sido exitosos en otras zonas, con el fin de garantizar la cobertura de sus necesidades básicas y medios de vida.

