¿A qué se dedicará Hugo García tras despedirse de Esto es Guerra?

Luego de anunciar que Hugo García no formará parte de la temporada 2023 de ‘Esto es Guerra’, muchos se han preguntado a qué se dedicará, pues a lo largo de los últimos 8 años se le ha visto participar en todas las ediciones, consolidándose como uno de los mejores competidores del programa.

Aunque el modelo no ha precisado cuáles son sus planes a futuro, fue Melissa Loza la que reveló que el deportista estaría organizando todo para vivir en el extranjero. “Lo vamos a extrañar muchísimo. Sé que se va fuera del país, se le va a extrañar mucho, no sabemos que va a pasar el próximo año”, dijo a las cámaras de América Espectáculos.

Por otro lado, Alessia Rovegno dio más pistas en lo que podría trabajar su pareja, pues señaló que el chico reality está ansioso de realizar sus propios proyectos fuera de la televisión. Cabe mencionar que Hugo García se dedica también a competir en campeonatos nacionales de ciclismo y al modelaje. Al parecer, en el 2023 estaría enfocado en dichas facetas.

“Han sido más de ocho años de su vida que ha sido parte de (Esto es guerra) y soy consciente de que le cuesta mucho. También se vienen otros proyectos y está emocionado por lo que se viene. (Hugo) sabe lo orgullosa que estoy de él”, acotó la Miss Perú.

Recordemos que, a inicios de este año, se comenzaron los rumores de que Hugo García no estaría para los 10 años de ‘Esto es Guerra’, ya que en una entrevista mencionó que no tendría temor de dejar el Perú para vivir en Estados Unidos junto a su enamorada. Esto alarmó a sus seguidores, pero luego fue presentado en el reality.

¿Por qué se fue de ‘Esto es Guerra’?

Hugo García explicó que tomó la difícil decisión de irse de ‘Esto es Guerra’ porque este 2022 el programa cumplió 10 años al aire y ya era tiempo de dar un paso al costado. Además, indicó que está listo para cerrar su etapa como chico reality para empezar a cumplir los proyectos personales que se ha propuesto para el próximo año.

“Era el momento indicado, son los 10 años de Esto es Guerra. Quería irme después de este momento especial. Desde el día uno he dejado todo de mí, en el equipo que esté. Espero que hayan estado felices con mi participación. Quiero hacer nuevas cosas, salir de la rutina, necesito un descanso tanto para el cuerpo como para la mente. Quiero crecer como profesional y como persona”, señaló.

Por otro lado, no descartó volver a vestir la camiseta de sus amores, aunque no dio fecha de su posible retorno al programa. “Espero que esto no sea un hasta nunca, sino un hasta pronto. Espero algún día poder regresar”, agregó emocionado.

