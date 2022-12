Ricardo Gareca no descartó dirigir en Chile: “Me interesa por la tranquilidad y seriedad”

Ricardo Gareca está libre tras dejar Perú y no descarta buscar opciones en Chile. (Getty Images)

Ricardo Gareca ha sido uno de los técnicos más destacados que tuvo la selección peruana. Y es que a pesar de todas las falencias que acusa el balompié nacional, supo conformar un plantel competitivo para hacerle frente a cualquier equipo y, entre otros logros, clasificó a la ‘bicolor’ en un Mundial luego de 36 años. Sin embargo, en la actualidad se encuentra sin equipo y espera un desafío. En ese sentido, no descartó trabajar en Chile y explicó los motivos que lo llevarían a aceptar una oferta de ese país.

“Estoy abierto a todas las posibilidades. Me he tomado el tiempo suficiente y depende lo que salga, me pondré a trabajar. Mi amigo (Julio César) Falcioni me habló muy bien de Chile, por la tranquilidad y la seriedad. Eso me interesa”, comentó en entrevista para el programa De Fútbol Se Habla Así de DirecTV Sports Chile.

De hecho, Falcioni dirigió a la Universidad Católica, uno de los equipos más grandes de la nación ‘sureña’. Eso sucedió el 2014, cuando el exDT de Boca Juniors asumió el cargo que dejó Rodrigo Astudillo en abril de ese año para levantar la situación de un equipo que había quedado subcampeón. No obstante, los números que arrojó al término de la campaña fueron para el olvido: cinco triunfos, un empate y nueve caídas, logrando solo un 35,5% del rendimiento, de acuerdo con la información recabada por el medio T13. De esta manera, quedó fuera de la Copa de Chile y Copa Sudamericana.

Aún así, Julio César le brindó buenas referencias al ‘Tigre’ para que, en caso pueda tener una propuesta de Chile, la considere sin problemas. Ahora, el propio Gareca reconoció que si bien no le llegó nada de manera oficial, sí tuvo sondeos de parte de parte de reconocido club. “A nivel de selección nunca tuve un proyecto de Chile. Mientras estuve en Perú, traté de enforcarme siempre en ellos. Alguna vez tuve un acercamiento con un club importante de Chile. Me interesa Chile para trabajar en algún momento”, dijo

Ricardo Gareca y sus declaraciones sobre dirigir en Chile.

En efecto, entre el 2013 y 2014, el nombre de Ricardo Gareca sonó para comandar el proyecto de la Universidad de Chile. Justo fue en un momento en que Jorge Sampaoli salía de dicho equipo, aunque la dirigencia acordó con Darío Franco. También sucedió cuando el elenco del ‘Romántico Viajero’ buscaba DT, pero en el cargo estaba Marco Antonio Figueroa y luego Cristián Romero.

De todos modos, ahora que está disponible, el ‘Flaco’ podría tomar un rumbo si surge una buena chance para él y su comando técnico (posiblemente junto a Néstor Bonillo y Sergio Santín, quienes lo acompañaron en sus experiencias previas).

Pero eso no habría sido el único interés, ya que al término de las recientes Eliminatorias Sudamericanas, en Chile surgió el rumor de que luego del fracaso por la no clasificación al Mundial de Qatar 2022, los directivos buscaban un DT para encabezar un nuevo proyecto. Entre los nombres estuvo el estratega argentino, aunque finalmente optaron por Eduardo Berizzo. Igual, no se descarta que más adelante haya una propuesta en un futuro.

Te puede interesar: Selección peruana: Ricardo Gareca entre las opciones para dirigir a Chile, según medio argentino

Cambios en Perú

Por otro lado, Ricardo Gareca habló de su trabajo en la selección peruana, dejando en claro que su intención no era hacer un recambio generacional. “Yo no fui hacer un cambio generacional a Perú. Las grandes figuras que uno cree que se les acabó el tiempo, se deben volver a enchufar y alinear. La idea es que convivan la juventud y la experiencia. No hay que desechar a ningún jugador”, precisó.

Ricardo Gareca fue como un padre para los jugadores de la selección peruana, logrando muchos éxitos colectivos. (EFE)

SEGUIR LEYENDO