Selección peruana Sub-20 inició un nuevo microciclo de cara al Sudamericano 2023

Los dirigidos por Jaime Serna retomaron los entrenamientos. (FPF)

La Selección peruana Sub-20 retomó los entrenamientos de cara al Sudamericano de la categoría a jugarse el próximo año en Colombia. Tras afrontar cuatro amistosos, los dirigidos por Jaime Serna ya se encuentran enfocados en el siguiente reto.

Hoy por la mañana, los jóvenes futbolistas llegaron a la instalaciones de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) para continuar entrenándose con el principal objetivo de llegar en óptimas condiciones al país ‘cafetero’ en el mes de enero.

El plantel conformado por 32 jugadores se dividió en dos. Los que disputaron el último amistoso ante Colombia tuvieron la indicación de realizar ejercicios de recuperación, mientras lo que no, hicieron trabajos de fortalecimiento.

Según información revelada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el conjunto nacional conocerá qué grupo integrará y por consiguiente, quiénes serán sus rivales, el miércoles 21 de diciembre.

Selección Sub-20 inició nuevo microciclo con miras al Sudamericano 2023. (FPF)

El torneo continental otorgará cuatro cupos para el Mundial Sub-20 de Indonesia, el cual se llevará a cabo entre el 20 de mayo y el 11 de junio, así como otras tres para los Juegos Panamericanos de Santiago (Chile), los cuales se celebrarán entre el 23 de octubre y el 4 de noviembre.

A un mes del inicio de la competencia, desde la FPF han mostrado interés por programar otro encuentro amistoso ante su similar de Bolivia, sin embargo, esto aún estaría por confirmarse.

Etapa de preparación

Enfocándose en lo que será su participación en el torneo de menores en mención, la Selección Peruana Sub-20 tuvo la oportunidad de disputar dos partidos amistosos ante Uruguay y Colombia. El primero terminó a favor de los ‘charrúas’ por la mínima diferencia, mientras que los tres restantes finalizaron con el marcador igualado.

El último compromiso contó con la presencia del entrenador de la selección absoluta Juan Máximo Reynoso, quien aprovechó el entretiempo para brindar algunas indicaciones a los jugadores.

Antes de que iniciara la segunda mitad, cuando los jugadores se dirigían al campo de juego, se pudo evidenciar al estratega nacional conversando con Gilmar Paredes, a quien le habría estando indicando lo que debería realizar.

El estratega nacional estuvo presente en amistoso de la Selección Peruana Sub-20. (Nativa)

Hace unos meses, el ‘Ajedrecista’ reveló en conferencia de prensa lo importante que es el crecimiento de las divisiones menores. “La tecnología aplicada al deporte es lo que nos ayudará a mejorar las competencias desde menores y no dar ventaja en el plano internacional. Tenemos que estar al tanto de todo y saber cómo llegan los jugadores”.

No obstante, señaló que cualquier trabajo debería comenzar jóvenes desde los 15 o 17 años, ya que intentar modificar hábitos en jugadores mayores es complicado. “Los futbolistas hoy no comen bien, ni descansan bien, por eso es que los hábitos no dan para la alta competencia. A los 23 años se puede corregir poco. Esto se trabaja en la sub 15 ó 17″.

Sistema del campeonato

El torneo continental se jugará de la siguiente manera: habrán dos grupos (A y B) en los que se dividirán las diez selecciones participantes. La zona A estará liderada por el país anfitrión (Colombia), mientras que la zona B tendrá como líder a Ecuador, vigente campeón de la categoría.

Por su parte, las ochos selecciones restantes tendrán que pasar por el sorteo correspondiente para poder conocer quiénes serán sus rivales en fase de grupos. Como es habitual, los principales favoritos a llevarse la copa a casa son Argentina, Brasil y Uruguay.

Asimismo, se pudo conocer que el sorteo será transmitido a través de la cuenta oficial de Facebook de la Conmebol a las 12 del mediodía (hora colombiana). Este evento se desarrollará en la sede de Confederación Sudamericana de Fútbol ubicada en Luque, Paraguay.

