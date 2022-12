Argentina campeón del mundo: ¿Qué tienen en común ‘Cuti’ Romero y Hansell Riojas?

Cristian Romero salió campeón mundial con Argentina y tiene un vínculo con el peruano Hansell Riojas.

La selección de Argentina se proclamó campeona del Mundial de Qatar 2022 luego de vencer en una final de infarto a su similar de Francia. Y es que luego de empatar 3-3 hasta el tiempo extra, pudo imponerse en la tanda de penales por 4-2. Pero este logro no hubiera sido posible si Lionel Messi y compañía no mostraran todo su potencial a lo largo del certamen. En ese sentido, uno de los que destacó fue Cristian Romero, quien se erigió como uno de los mejores defensores y tiene algo en común con Hansell Riojas.

¿Qué vincula al argentino con el peruano? Sucede que el jugador de Cusco FC compartió equipo con el zaguero del Tottenham Hotspur de Inglaterra. Esto sucedió entre el 2017 y 2018, cuando el exseleccionado nacional fichó por Belgrano de Córdoba en lo que fue su única experiencia en el extranjero.

Riojas venía de salir campeón nacional con Alianza Lima y tuvo una propuesta para ir al competitivo fútbol ‘gaucho’. Justo era un momento en que varios jugadores nacionales emigraban a dicha liga: Diego Mayora en Colón de Santa Fe (2016-2019), Christian Ramos en Gimnasia y Esgrima de La Plata (2016-2018), Beto Da Silva en Argentinos Juniors (2018), Miguel Araujo en Talleres de Córdoba (2018-2019) y otros más que llegaron después.

Hansell Riojas en un partido con Belgrano ante Boca Juniors. (Getty Images)

Cambio de Romero en Belgrano

Romero era uno de los titulares en el cuadro del ‘boli’ a sus 18 años, mostrando notables condiciones y siendo uno de los proyectos más prometedores de su país. Comenzó alternando como todo juvenil, pero luego se hizo con un espacio entre los inicialistas. Sin embargo, con el transcurrir de los partidos su situación no fue como se esperaba, ya que su nivel bajó considerablemente, cometiendo errores en defensa que costaron varios goles en contra. Fue así como el entrenador Sebastián Méndez lo relegó, primero al banco de suplentes y luego a la reserva.

En el medio de dicho suceso, Hansell Riojas tomó su lugar, pues era un fichaje reciente y debía justificar su presencia. “Me toca estar afuera y seguramente me servirán de mucho los partidos que tendré que jugar en reserva. Todo va a depender de mí y así lo sé. Debo seguir aprendiendo. Tengo grandes compañeros y un cuerpo técnico que me enseña día a día”, fueron las declaraciones que la prensa argentina recogió del popular ‘Cuti’ en ese momento, entendiendo en cómo su situación cambió de un instante a otro.

Cristian Romero en sus inicios en Belgrano de Córdoba. (Ramiro Pereyra)

Salida de Riojas

No obstante, el defensor peruano apenas disputó seis partidos con Belgrano y salió en marzo del 2018. De hecho, habló de este tema y negó que tenga que ver con su performance. “No fue un tema de rendimiento. La dirigencia de Belgrano tuvo intención de retenerme, extender el contrato un año más y por un tema personal no tomé esa decisión y pensé en venir a acá a empezar de nuevo”, confesó para RPP Noticias.

En su lugar, dejó en claro que la partida del DT influyó en su decisión, ya que bajo el mando de Pablo Lavallén, actual estratega de Melgar, no contó con sus servicios. “Siempre me entrené bien, de la mejor manera y siempre estuve disponible para jugar, por ahí que el cambio de técnico no favoreció, pero apenas llegué, los compañeros me recibieron bien y me ayudaron a ser mejor profesional”, declaró.

Actualidad de ambos jugadores

Los dos futbolistas dejaron Belgrano en el 2018. Hansell Riojas regresó a Alianza Lima y siguió con su carrera en Sport Boys, Cienciano y Cusco FC, donde se mantiene en el presente con 31 años, aunque sin el nivel que mostró entre 2014 y 2015 y le permitió llegar a la selección peruana con Pablo Bengoechea y Ricardo Gareca.

Por su parte, Cristian Romero ha tenido una carrera en ascenso: primero en Italia (Genoa y Atalanta) y ahora en Inglaterra (Tottenham). Además, es un fijo en el once titular del técnico Lionel Scaloni a sus 24 años y ha podido salir campeón mundial con Argentina.

Cristian Romero en un partido con el Tottenham ante el Chelsea. (REUTERS)

