UTC: Gianmarco Gambetta ponderó las fortalezas del equipo con miras a la Liga 1 2023

El zaguero central confirmó su llegada al cuadro cajamarquino.

Gianmarco Gambetta, nuevo jugador de UTC de Cajamarca, se unió a los trabajos de pretemporada de cara al inicio de la Liga 1 2023. El defensor nacional se mostró bastante emocionado por asumir un nuevo reto en su carrera, sin embargo, es consciente que el tema físico es un aspecto a mejorar.

“Fue de un momento a otro la verdad. Todo se dio rápidamente, así que hablamos y llegamos a un buen acuerdo, tuve que venirme de una para acá. Llegué una semana tarde a los entrenamientos, entonces tengo que ponerme a punto en la parte física”, sostuvo el futbolista de 31 años en declaraciones a Palco Vip sobre su llegada a UTC.

Asimismo, Gambetta señaló que se está aclimatando a la altura de Cajamarca. “No es mi primer equipo de altura, he estado en dos anteriormente. Este si es un poco más alto de los que he estado y me está costando un poquito, pero le estoy agarrando la mano poco a poco”, afirmó el jugador que anteriormente militó en Melgar de Arequipa y Alianza Universidad de Huánuco.

Respecto a la cancha sintética del estadio Héroes San Ramón, Gambetta consideró que se adaptará con el tiempo. “Con trabajos preventivos y un poco de estiramientos uno se va acostumbrando. También es adaptarse al pique que es distinto y al correr de la pelota, felizmente entrenamos todos los días acá, eso servirá mucho”.

No obstante, el zaguero central dio a conocer cuáles son sus objetivos para la siguiente temporada. “Si bien es cierto, el objetivo personal es lo grupal también, mientras que el grupo esté fuerte y pueda salir adelante, yo creo que mejor nos irán en lo individual”.

El defensor se convirtió en nuevo jugador de UTC de Cajamarca por todo el 2023. (Foto: Luis Padilla)

Además, resaltó la importancia de conseguir resultados positivos jugando como local. “Trataremos de hacer un buen torneo, tenemos un plus que es la altura y también está el campo sintético que nos apoya, buscaremos sacarle provecho a eso y llegar a lo más alto de la tabla para poder asegurar un cupo en un torneo internacional”.

Por otro lado, resaltó una de sus cualidades. “Llego con la misma fortaleza de siempre y con la idea de apoyar anímicamente a mis compañeros cada vez que lo necesiten. Muchos saben que una de mis cualidades es el juego aéreo, entonces trataré de enfocarme en seguir mejorándolo”.

Finalmente, aprovechó la oportunidad para brindarle un mensaje a la hinchada del ‘gavilán’. “Les pido que apoyen al grupo en las buenas y en las malas como tiene que ser, que no nos critiquen cuando nos va mal. Esto es para ellos y al final estamos jugando por Cajamarca, somos el único equipo que está sacando el pecho por esta ciudad”.

Se mantiene la base

Los dirigidos por Marcelo Grioni buscarán llegar a lo más alto la próxima temporada tras la renovación de Gaspar Gentile y Facundo Peraza (máximo artillero del equipo), dos de los jugadores más determinantes del plantel 2022.

El delantero argentino llegó a UTC en el año 2021 procedente de la Universidad San Martín y durante la campaña pasada anotó 13 goles y repartió seis asistencias, convirtiéndose en pieza fundamental del esquema titular.

Por su parte, el atacante de nacionalidad uruguaya arribó a Cajamarca desde Rentistas y a lo largo de su curso, marcó 15 goles y dio cinco asistencias. Al finalizar el torneo, se ubicó en la cuarta posición de la tabla de goleadores.

