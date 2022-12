Tiago Nunes habló del caso Martín Távara en Sporting Cristal: “La dirigencia entendió que debía quedarse”

El técnico brasileño habló de la situación del volante nacional, quien se sumó a la pretemporada del cuadro 'celeste'. (Video: Diario Depor)

Sporting Cristal viene perfilando el plantel con el que contará para la temporada 2023. De hecho, como club grande en el Perú tiene la consigna de luchar por el título nacional, sin embargo, también ha sido un modelo en cuanto a conducta de sus jugadores dentro y fuera de las canchas. Aunque esta imagen fue variando en los últimos meses, sobre todo con la situación de Martín Távara. Justamente, el técnico Tiago Nunes se pronunció por este caso y aclaró estar en contra de cualquier tipo de violencia.

“Llegué después de lo ocurrido. Me enteré del tema por la directiva. Me permito tener mi opinión particular para el jugador y las personas del club que están manejando esto”, fueron sus primeras palabras en entrevista para el diario Depor.

De la misma manera, indicó que su postura se lo comunicará a la directiva. “Dejo en claro que estoy totalmente en contra de cualquier tipo de violencia. Soy marido, padre, hijo, tengo hermanas, hermano. Es importante que se respete a las personas, pero a la vez hay que evaluar cada caso y este tema lo opinaré directamente con el jugador y los dirigentes”, comentó.

Tiago Nunes fue consultado por si la decisión de que el jugador se mantenga en la institución tuvo que ver con él y lo negó, precisando que eso fue de parte de los altos mandos. “El club me comunicó la decisión. Es un jugador que tenía contrato. La dirigencia entendió que debía quedarse para tener una segunda oportunidad. Yo estaba llegando y no tenía conocimiento total, así que no opiné al respecto”, sostuvo.

Martín Távara era uno de los mejores jugadores de Sporting Cristal en la recta final de la Liga 1 2022, pero fue separado por la acusación de su expareja. (Club Sporting Cristal)

Caso Martín Távara

La expareja del volante peruano, Angie Zapata, acudió a un programa de espectáculos y lo denunció por maltrato físico y psicológico. En un inicio, intentó que cambie, pero las ofensas no cesaron. Esto llegó al entorno de Sporting Cristal que, a pesar de que era uno de sus mejores jugadores, optó por separarlo del primer equipo.

Sin embargo, de cara al 2023, Távara se incorporó a la pretemporada del cuadro ‘celeste’, pues aún tiene contrato vigente. En esa línea, el presidente del club, Joel Raffo, dijo que desde la dirigencia decidieron perdonarlo. “Tiene un contrato por delante, es considerado por el club y por la parte deportiva. Nosotros hemos evaluado su caso a profundidad, creemos en las segundas oportunidades, sobre todo si se trata de situaciones particulares como esta, cosas que no se pueden decir en la externa”, declaró a inicios de diciembre.

“En estas últimas semanas hemos visto esa intención de poder reconducir su situación a nivel personal y eso para nosotros vale mucho porque son esos valores los que han prevalecido y predominado en Sporting Cristal”, agregó.

Martín Távara fue distanciado de Sporting Cristal por denuncia de violencia.

Salida de referentes

Por otro lado, Tiago Nunes tuvo palabras sobre la partida de los referentes, Omar Merlo y Horacio Calcaterra. “Cuando llegué a Sporting Cristal, Merlo ya había salido. Calcaterra yo lo pedí, quería que se quede. Le dije al club que haga el máximo esfuerzo, pero el futbolista no aceptó y salió”, apuntó.

La salida de los dos jugadores significó un duro golpe para los hinchas, pues el equipo no solo se debilitaba y perdía la cuota de experiencia que requiere, sino que además en el caso de ‘Calca’, le permitió irse a Universitario de Deportes, clásico rival en la lucha por el título. De hecho, este último, estuvo 10 temporadas en el club y los últimos dos los ejerció como capitán.

Lo cierto es que Sporting Cristal, además de los mencionados, se encuentra arreglando la rescisión del contrato de Diego Buonanotte (no sigue por decisión del DT) y de Yoshimar Yotún, quien aguarda una oferta del exterior. Por el lado de ‘Yoshi’, si no recibe una propuesta atractiva, seguirá. Pero son dos jugadores más de experiencia que debilitarían al equipo.

