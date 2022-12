Leslie Carol Urteaga Peña: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Cultura

Leslie Carol Urteaga Peña, nueva ministra de Cultura (Andina)

Leslie Carol Urteaga Peña se convirtió este miércoles en la nueva ministra de Cultura y reemplazará en el cargo a Jair Pérez Brañez, quien presentó su renuncia al cargo ante la presidenta Dina Boluarte, el 16 de diciembre, a raíz de los decesos registrados en las recientes protestas contra el Congreso.

Perfil y hoja de vida de Leslie Urteaga

Leslie Urteaga se desempeñó anteriormente en la cartera del Ministerio de Cultura como viceministra de Patrimonio Cultura e Industrias Culturales.

Urteaga Peña es abogada titulada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios culminados de maestría en Gestión Pública por la Universidad del Pacífico.

Trabajó como consultora del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en temas de prestación de servicios de saneamiento en el ámbito rural, además de apoyo legal en Sedapal. Su experiencia laboral también incluye su trabajo como abogada en Aqualegal, una empresa consultora dedicada a temas de agua y saneamiento.

La congresista Kelly Portalatino se ha mostrado en contra de esta designación y aseguró que Urteaga tendría denuncias por actos irregulares, aunque no especificó cuáles eran estos.

El último viernes, Patricia Correa renunció a su cargo de ministra de Educación, convirtiéndose en la primera baja dentro del gabinete que juró hace una semana ante Dina Boluarte. “Esta mañana he presentado mi carta de renuncia al cargo de Ministra de Estado en la cartera de educación. La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte”.

La carta de renuncia indica que “las circunstancias que me llevaron a aceptar esta alta responsabilidad ha sido la de garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes peruanos, lo que comprometen el futuro de la República, dentro de los marcos democráticos e institucionales”, dice la carta de Correa enviada a Dina Boluarte.

Minutos después Jair Pérez Brañez renunció al ministerio de Cultura debido a los hechos ocurridos en el país que han provocado la muerte de al menos 20 personas en varias regiones en enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la Policía y el Ejército.

“Me dirijo a usted para hacer de su conocimiento mi renuncia al cargo de ministro de cultura. Le agradezco la confianza. sin embargo. los lamentables sucesos acontecidos en el país que tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas hacen insostenible mi permanencia en su gobierno”, señala la carta de renuncia dirigida a la presidenta Dina Boluarte.

Jair Pérez Brañez prestó su carta de renuncia como ministro de Cultura el 16 de diciembre (Andina)

Nuevos Ministros

Jorge Chávez Cresta es el nuevo Ministro de Defensa

Víctor Eduardo Rojas Herrera es el nuevo Ministro del Interior

Oscar Manuel Becerra es el nuevo Ministro de Educación

Leslie Carol Urquiaga Peña es la nueva ministra de cultura.

Ministros ratificados

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ana Cecilia Gervasi Díaz

Ministro de Economía y Finanzas

Alex Alonso Contreras Miranda

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

José Andrés Tello Alfaro

Ministerio de Salud

Rosa Bertha Gutiérrez Palomino

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Nelly Paredes del Castillo

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Eduardo Alonso García Birimisa

Ministerio de la Producción

Sandra Belaunde Arnillas

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Luis Fernando Helguero González

Ministerio de Energía y Minas

Oscar Electo Vera Gargurevich

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Paola Pierina Lazarte Castillo

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Hania Pérez de Cuéllar Lubienska

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Grecia Elena Rojas Ortiz

Ministerio del Ambiente

Albina Ruiz Ríos

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Julio Javier Demartini Montes

