Alberto Otárola aclara: “Yo no he estado fungiendo de primer ministro”

Alberto Otárola, ministro de Defensa, dejó en claro que no ha estado “fungiendo” de presidente del Consejo de Ministros y destacó el trabajo que Pedro Angulo viene realizando en la cartera de la PCM, pese a lo que la presidenta Dina Boluarte habló sobre la posibilidad de cambiarlo.

“Yo no he estado fungiendo de primer ministro, yo he estado explicando el trabajo del Ministerio de Defensa. El premier Angulo es un excelente profesional, ha estado haciendo un trabajo, que a veces no se reconoce, de coordinación muy intensa en el Consejo de Ministros”, expresó Otárola en Willax TV.

Además, manifestó que toma con prudencia la posibilidad de tomar la titularidad de la PCM, aunque asegura que nada está dicho, ya que aún no ha sido convocado o voceado para ello.

“Yo, sinceramente, te digo que estoy 24 horas trabajando. Yo en ese tema no quisiera comentar porque esa es una potestad de la señora presidenta”, afirmó.

“Eso es lo que ha declarado ayer (domingo) la señora presidenta (sobre la salida de Angulo) y yo ahí quisiera poner punto aparte en ese tema porque se decidirá mañana. Hasta el último minuto yo voy a trabajar por mi país. Lo tengo muy claro: hasta el último minuto, hasta que la presidenta lo decida, voy a seguir apoyándola, protegiendo a nuestras Fuerzas Armadas”, agregó.

Alberto Otárola anunció el cese de las funciones de todos los prefectos del Perú por incitar las protestas en el interior del país

¿Qué dijo Dina Boluarte sobre Pedro Angulo?

Durante una entrevista con un medio local, la presidenta Dina Boluarte habló sobre la posibilidad de cambiar a Pedro Angulo de la PCM y que su reemplazante será una personal con perfil político.

“Por eso es que dijimos que vamos a recomponer el gabinete y uno de los lugares que se va a cambiar es el premierato”, indicó la jefa de Estado en el programa “Cuarto Poder”.

Ante esto, Angulo indicó que no se aferra al cargo, pero indicó que aún no tiene nada oficial por parte de la jefa de Estado.

“La presidenta es quien nos designa, quien nos extiende su confianza. Ella puede tomar las medidas que considere necesarias porque estará en conocimiento en que eso es útil. Nosotros estamos a disposición, sabemos que nuestros cargos, por su naturaleza, no son de permanencia. Los cargos están mientras se dan el respaldo de la mandataria”, expresó.

Peru's Prime Minister Pedro Angulo attends a session with lawmakers at Congress as new President Dina Boluarte offered a plan to bring elections forward, after the ouster of her predecessor Pedro Castillo sparked protests that have left several dead, in Lima, Peru December 12, 2022. REUTERS/Gerardo Marin NO RESALES. NO ARCHIVES

¿Pedro Angulo se enteró por la TV de su pronta salida de la PCM?

Esta mañan el premier Pedro Angulo estuvo en el noticiero de ATV y comentó que él ya conversó con la presidenta Dina Boluarte y que ella desde un inicio fue clara al anunciarle que los cambios iban a darse por lo que negó que se haya enterado de la decisión de la mandataria por televisión.

“Lo que yo quiero decir es que yo tenía ya un adelanto de parte de la presidenta de que el cambio podría darse. Es decir, no quiero que se interprete que yo me enteré por la televisión. La presidenta definitivamente me explicó, nosotros tenemos muy buena comunicación en ese sentido y me dio a detalle qué es lo que sucedería. En su momento la mandataria lo dirá, son temas de política y a veces no se puede revelar todo lo de política porque eso nos debilita”, aseguró en ATV.

