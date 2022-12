Oscar Manuel Becerra: perfil y hoja de vida del nuevo ministro de Educación

Oscar Manuel Becerra, nuevo ministro de Educaciòn.

Oscar Manuel Becerra juramentó este miércoles como el nuevo titular del Ministerio de Educación (Minedu) y reemplazará a Patricia Correa, quien presentó su renuncia al cargo ante la presidenta Dina Boluarte, a raíz de los decesos registrados en las recientes protestas contra el Congreso.

“Sí juro”, dijo Lazarte Mariño en su juramentación en la que Alberto Otárola, quien estuvo por unos días a cargo del Ministerio de Defensa, asumió como el nuevo presidente del Consejo de Ministro en reemplazo de Pedro Angulo.

Te puede interesar: Ministra de Educación, Patricia Correa, renuncia a su cargo: “La muerte de connacionales no tiene justificación alguna”

Renuncia de Patricia Correa

El último viernes, Patricia Correa renunció a su cargo de ministra de Educación, convirtiéndose en la primera baja dentro del gabinete que juró hace una semana ante Dina Boluarte. “Esta mañana he presentado mi carta de renuncia al cargo de Ministra de Estado en la cartera de educación. La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte”.

La carta de renuncia indica que “las circunstancias que me llevaron a aceptar esta alta responsabilidad ha sido la de garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes peruanos, lo que comprometen el futuro de la República, dentro de los marcos democráticos e institucionales”, dice la carta de Correa enviada a Dina Boluarte.

SEGUIR LEYENDO