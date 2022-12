Vladimir Cerrón critica a Dina Boluarte: “Su gabinete es totalmente fujimorista”

Vladimir Cerrón ha mostrado su desacuerdo con la presencia de Betssy Chávez en la PCM.

Vladimir Cerrón, secretario general del partido político Perú Libre, se pronunció sobre las decisiones que está tomando la presidenta Dina Boluarte en las designaciones de su gabinete ministerial. El ex gobernador de Junín, mencionó que la actual mandataria está conformando su equipo de puros fujimoristas.

A través de su cuenta de Twitter, el político no dudó en criticar a la gestión de la jefa de Estado. Vladimir Cerrón expresó que el antifujimorismo fue el gran detonante para que Boluarte llegase a donde se encuentra ahora.

“Boluarte ganó por el antifujimorismo, pero su Gabinete es totalmente fujimorista, su DINI es fujimorista, opción que el pueblo rechazó con su voto el 2021, pero los perdedores están en el poder tras un giro político de 180 grados. Está claro que se dio un golpe de Estado”, manifestó Vladimir Cerrón en su red social.

Vladimir Cerrón critica a Dina Boluarte.

Por su parte, el congresista Flavio Cruz, de Perú Libre, cuestionó la designación del nuevo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Juan Carlos Liendo O’Connor, y anunció que su bancada investigará la trayectoria del flamante hombre.

“No me parece un personaje idóneo. Voy a hacer hoy mismo con mi bancada una auscultación de sus antecedentes y su trayectoria para tener una respuesta más apropiada. Por lo pronto, no me parece”, declaró desde la sede del Parlamento.

Ante estos cuestionamientos, Dina Boluarte, fue consultada el último domingo 18 por la decisión de poner a Liendo O’Connor al frente de la DINI.

“Yo lo he entrevistado al general Liendo, me parece una persona proba. No lo conocía antes, me lo han recomendado, lo entrevisté, ayer (sábado 17) hemos conversado, me parece una persona muy idónea, conoce mucho de inteligencia y, en este momento, necesitamos desde la DINI trabajar y verificar el tema de inteligencia a nivel nacional”, declaró a “Punto final”.

Medidas para frenar la ola de violencia

El último domingo, Dina Boluarte habló sobre la salida del actuar premier, Pedro Angulo. Durante una entrevista, la presidenta también se pronunció sobre las medidas que se está tomando desde el Ejecutivo para evitar que más personas se sigan enfrentando y pierdan la vida.

“Hemos dado las medidas correctas para llamar a la calma al país, pero sobre todo para cuidar la vida y la salud, y también los negocios de las personas”, sostuvo.

Además, la dignataria no cree que el rechazo a su mandato se deba al machismo. “Me hicieron escuchar hace varias semanas que si vacan al presidente Castillo, ‘cualquiera, menos Dina Boluarte’. Entonces, yo puedo entender que es una venganza política machista de que miran a la mujer disminuida”, comentó Dina Boluarte.

Añadió que, “en una sociedad civilizada, lo que tiene primar siempre es el diálogo”, por lo que su gobierno va a ser “de puertas abiertas” para que escuchar las peticiones de los alcaldes “para empezar a resolver los problemas del interior del país y de la capital”.

Excesos se deben investigar

La posición del aún premier Pedro Angulo es que si existe excesos por parte de la PNP para controlar a los manifestantes, se debe investigar para hallar a los verdaderos culpables de las muertes.

“Si hay excesos se tienen que investigar, el Ministerio Público es la autoridad cuya labor se dirige a ello. Además, se está invitando a un organismo internacional para que verifique si es que hay excesos”, remarcó.

“El Estado usa la fuerza (...), es la legitimidad del Estado para utilizar la fuerza en bien de los ciudadanos, resguardando el orden, la vida y la propiedad de las personas (...) Tenemos la convicción de que las disposiciones que se han dado desde el Ejecutivo, desde la Comandancia General de las FF. AA. y las fuerzas policiales, todo ha sido legítimo, todo está amparado en la ley”, sostuvo.

