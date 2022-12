Lady Camones: “Necesitamos que la gente aprenda a elegir y que los partidos tengan buenos candidatos”

Lady Camones indicó que le han explicado a la OEA que la denuncia constitucional contra Castillo pasará por tres instancias. (Andina)

La parlamentaria Lady Camones habló sobre las reformas políticas que muchos peruanos están solicitando ante la posibilidad de un adelanto de elecciones.

Para la parlamentaria es necesario que la población esté preparada para saber elegir a sus representantes y que los partidos políticos tengan la responsabilidad de colocar a candidatos de prestigio para evitar que más adelante haya contratiempos y retrasos en las legislaciones.

En ese sentido, la también líder de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Legislativo, expresó que es importante que los actores políticos tomen un rol de responsabilidad y prioricen las demandas de la población; proponiendo personas idóneas en los comicios.

“Debemos ser responsables, porque si tenemos a los presidentes y al Congreso que tenemos, es porque ustedes (la ciudadanía) nos eligen, entonces, convoquemos a todos como a expertos en leyes a la Comisión de Constitución para hacer esas reformas que requerimos y darla a la población que más necesita ese presidente o Congreso que realmente nos merecemos”, expresó para Exitosa.

Lady Camones fue censurada como titular del Parlamento tras difusión de audios. (Congreso de la República)

“Necesitamos que nos involucremos, para que la gente aprendan a elegir y los partidos políticos tengan buenos candidatos para que escoger a los mejores y evitar los cierres que traen más atraso”, agregó.

En contra de Perú Libre

Durante la conversación, Lady Camones también fue consultada sobre la actitud del partido que lidera Vladimir Cerrón, Perú Libre, sobre votar en contra o abstenerse de sus votos si es que los proyectos de adelanto de elecciones no contienen el tema de la Asamblea Constituyente.

“Es lamentable, porque el tema aquí no es que queramos una Asamblea Constituyente. Acá lo que está en discusión es para qué fecha vamos a adelantar las elecciones con reformas, sería demasiado irresponsable cerrar este Congreso para darles las mismas condiciones para que selecciones, quizá, uno peor al que estamos finiquitando”, reafirmó.

Antes de culminar, saludó decisión de la jefa de Estado, Dina Boluarte Zegarra de recomponer su Gabinete Ministerial, luego del anuncio de la salida de Pedro Angulo Arana como titular de la PCM.

“A un Gabinete no se llega a aprender, se llega a hacer trabajo para ese nivel. Respaldo a la Constitución, y si dice que quien tiene que asumir es la primera vicepresidencia, apoyo a Dina Boluarte”.

Lady Camones fue censurada como presidenta del Congreso de la República.

Sobre vacancia

Días antes de que Pedro Castillo fuera vacado por el Congreso, Lady Camones se pronunció sobre este mecanismo y defendió la posición del Parlamento.

“La vacancia es un mecanismo legal, parlamentario, que está sujeto tanto al reglamento del Congreso como de la Constitución. En ese sentido, el presidente tiene la única opción de acatar, venir y dar los descargos”, sostuvo.

“Yo no entiendo por qué tanto temor. El presidente toda la vida ha dicho y sigue repitiendo que él no está cometiendo actos de corrupción y esa vacancia se está sustentando en todos los elementos de juicio que ha tenido la Fiscal de la Nación para denunciarlo ante la Subcomisión. Si él no tiene ningún temor, acá lo esperamos para que dé cuentas, no al Congreso, sino a la población”, subrayó.

