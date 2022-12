Santiago Ormeño brilló con ‘hat-trick’: sus goles en victoria de Chivas ante Santos Laguna por Copa de México

El delantero peruano se lució con un 'hat-trick' en victoria del 'Rebaño Sagrado' en casa por la competición 'azteca'. (Video: ERIDER MX)

Luego de la disputa del Mundial de Qatar 2022, muchas ligas en todo el planeta empiezan a retomar sus actividades, aún en días previos a las fiestas navideñas. Y es que la cita mundialista se llevó a cabo en una etapa de la temporada en donde varias competencias, o bien culminaron su desarrollo o tuvieron que paralizarse. En ese sentido, en México el fútbol regresó con la Copa Sky y con una brillante actuación de Santiago Ormeño, quien se lució con un ‘hat-trick’ en la victoria de Chivas por 4-0 ante Santos Laguna.

En un duelo jugado por la fecha 3 del certamen ‘azteca’, el conjunto del ‘Rebaño Sagrado’ recibía al elenco ‘verdiblanco’ con la intención de posicionarse en lo más alto del grupo B, teniendo en cuenta que Tigres se encontraba en la vanguardia (ambos con una victoria en la primera jornada).

De esta manera, el conjunto de Guadalajara se mostró agresivo desde el inicio de la contienda. Fue así como a los ocho minutos el delantero peruano tuvo un cabezazo tras un pase de Isaac Brizuela que se marchó apenas desviado, en una clara señal de peligro. Pero dos minutos más tarde abriría el marcador, luego de un buen pivoteo de este compañero, quien le dejó libre el balón para que defina con un derechazo en primera.

Santiago Ormeño y el momento del derechazo para el primer gol de las Chivas ante Santos Laguna. (Prensa Chivas)

A los 13 minutos, las Chivas aumentaron la cuenta a través de Brizuela, que luego de pegarle tras una habilitación de Jesús Sánchez, cogió el rebote y la mandó a guardar, previo choque en el volante rival, Raúl López.

El segundo gol de Ormeño sucedió a los 22 minutos. Zahid Muñoz había cobrado un tiro libre, pero su disparo chocó en la barrera, lo cual favoreció al atacante nacional, quien de una maniobra acrobática (controló con la izquierda y sacó un remate con la derecha) colocó el 3-0 parcial. En el resto del primer tiempo, Santos Laguna empezó a generar daño en campo contrario, aunque sin la fortuna para descontar.

Para la segunda mitad, los dirigidos por Veljko Paunovic continuaron con su agresividad, un factor que se vio reflejado en el cuarto tanto del encuentro, cuando Isaac Brizuela, una de las grandes figuras de las Chivas, envió un centro preciso por alto que encontró a Santiago Ormeño para que se elevara y con un cabezazo convierta su ‘hat-trick’ y el 4-0 que sería definitivo.

Santiago Ormeño fue felicitado por sus compañeros en su noche mágica con las Chivas. (Ismael Ramírez)

Hubo una posibilidad para que el elenco ‘rojiblanco’ pudiera convertir el quinto tanto, aunque Luis Olivas no llegó a conectar el balón con la cabeza. De igual manera, el marcador no se movió y las Chivas quedaron en el primer lugar del grupo B con seis puntos, dos más que Tigres, su máximo perseguidor.

Elogios del técnico de Chivas a Santiago Ormeño

Luego del partido, el técnico Veljko Paunovic se pronunció sobre esta destacada actuación de Santiago Ormeño, quien redondeó su mejor performance con la camiseta de las Chivas. “Es un buen ejemplo de alguien que trabaja y espera su oportunidad y que cuando le llega, está listo. Todos hemos pasado por situaciones de que las cosas no están bien y quizás no estamos cumpliendo las expectativas. Pero siempre debes tener ese fuego de demostrar de que valgo para jugar a un gran nivel y en este gran equipo. Con trabajo, paciencia e insistencia se dan situaciones como esta. No quiere decir que ahí acaba, en el futbol nos tenemos que reivindicar en cada partido”, expresó en conferencia de prensa.

Lo cierto, es que el exfutbolista del León y Puebla de México ha podido reivindicarse de las críticas recibidas por los hinchas del cuadro de Guadalajara, quienes estaban descontentos con su rendimiento hasta antes de este cotejo, ya que solo había marcado un gol en 13 compromisos. Ahora podría tomar esto como un impulso y consagrarse en un grande del fútbol ‘azteca’.

