Jefferson Farfán recordó su llegada al PSV y al defensa más duro que enfrentó en la Champions League

Jefferson Farfán confirmó su retiro del fútbol hace unos días. Luego de 21 años de carrera deportiva, el atacante nacional decidió colgar los chimpunes para disfrutar de la vida con su familia. Sin embargo, si repasamos su trayectoria, podremos rescatar etapas muy destacadas, como cuando dejó Alianza Lima para fichar por el PSV Eindhoven de los Países Bajos. Justamente, la ‘Foquita’ habló de este tema y el hecho de poder disputar la Champions League con los mejores del mundo.

Antes de ello, el exfutbolista confesó que a mediados del 2004 tenía una propuesta de un club español, aunque su representante, Raúl Gonzáles, le pidió que espere por una mejor. “Antes del PSV tenía otras ofertas. Estuve muy cerca de ir al Real Betis, que era una opción casi segura, pero mi empresario me dijo que teníamos que esperar, porque sabía iba a venir algo mejor para mí. Le pregunté si estaba seguro porque el tren pasa solo una vez, no vaya a ser que espere y me quede acá toda mi vida, pero acepté. Y llegó la del PSV”, dijo en entrevista para Fútbol en América.

“Económicamente era bueno a lo que yo ganaba acá (en Alianza Lima). La decisión también fue por la vitrina, es un equipo que juega Champions League y mi sueño siempre era codearme con los mejores del mundo”, agregó.

Inicios en el PSV

Farfán solo tenía 19 años y cruzaba el charco para disputar en una de las mejores ligas del planeta como la Eredivisie, pero su impresión fue enorme. “Me moría de miedo. El primer día me quería regresar y justo habían contratado a Cocu, capitán y que venía del Barcelona, Ji-sung Park, Damarcus Beasley y otros jugadores de altísimo nivel. Miraba el entrenamiento y eran técnicamente súper dotados, fortísimos... Yo cuando me fui parecía un perro flaco (risas)”, comentó de forma amena.

Jefferson Farfán coincidió con grandes figuras en el PSV como Park Ji-sung, Mark van Bommel, Phillip Cocu, entre otros. (Agencias)

A pesar de su timidez, el técnico del PSV, Guus Hiddink, buscó darle confianza y lo probó en un reto durante los entrenamientos. “Me acobijaron muy bien y al entrenador le gustaba mucho mi juego. Cuando llegué, Guus Hiddink me puso entre los suplentes hasta que un día se ponen a patear tiros libres. Yo estaba un poco temeroso y no quería patear. Él me dijo que pateara, quería verme. Agarré la pelota y la clavé en un ángulo. Otra vez, al otro ángulo, y luego una más. Las tres veces las clavé. De ahí empecé a jugar y me dijo que yo iba a ser el dueño de todas las pelotas paradas”, expresó.

Experiencia en Champions League

Sin embargo, lo realmente bueno llegaría cuando le tocaría jugar la Champions League. Jefferson Farfán quedó asombrado con la calidad de jugadores a los que enfrentó. “Recuerdo cuando jugamos contra el AC Milán y con el Arsenal, que estaba Thierry Henry, Pires, Ljungberg… ¡Dios mío! ¡Otra cosa! Quería jugar con los mejores del mundo, ¡Ahí está! Eran partidos complicados, pero me enseñaron mucho, a ver a los jugadores de tú a tú de ese nivel, y me sentí muy feliz porque era un sueño cumplido”, acotó.

Jefferson Farfán se enfrentó al AC Milán de Paolo Maldino con el PSV. (Agencias)

Defensa más duro

Ahora, el hecho de medirse semana tras semana, no solo con los futbolistas más destacados del balompié holandés, sino también con los del máximo torneo continental de clubes, le otorgó una cierta categoría para medirse con rivales más duros. En eso, nombró a Marco Materazzi como el defensa más complicado que enfrentó y de quien contó una anécdota. “Con él sí me asusté. Tiene cara de malo y yo tenía 20 años. Me pegaba, pero cuando pasaba la música de la Champions y los equipos se saludan, ahí Materazzi me da la mano y me dice: ‘¿Farfán, no?’ Me miró con una cara de ‘te voy a matar’ (risas). No, es el otro, Koné (risas)”, declaró.

DATO:

Jefferson Farfán disputó 166 partidos con el PSV Eindhoven, en los que pudo marcar 67 goles y brindar 23 asistencias. Además, fue tetracampeón holandés, consiguió una Copa de los Países Bajos y una Supercopa local.

