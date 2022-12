Jefferson Farfán y la vez que perdió 150 mil euros en Schalke 04: le pidió ayuda a Manuel Neuer

Jefferson Farfán ganó dos títulos en su paso por Schalke 04.

Jefferson Farfán anunció su retiro del fútbol profesional el pasado viernes 16 de diciembre. El exintegrante de la selección peruana tuvo una carrera de 21 años, en la cual pudo pasar por grandes clubes del mundo. En ese sentido, el ‘10 de la calle’ contó una divertida anécdota en su estancia en el Schalke 04.

“Estaba en Schalke, él (Felix Magath) recién había llegado, me quedé dos días más en Perú y no fui a la pretemporada. Voy para Alemania, mi equipo se estaba yendo a Turquía. Ellos se fueron y yo me quedo porque no había vuelos. Ese día salgo a una fiesta, me toman una foto y Magath se entera”, comenzó ‘Jeffry’ en conversación con Fútbol en América.

“Al día siguiente fui y me dijo ‘pasas a mi oficina, te voy a poner una multa’. Me da el papel de la multa, yo no le presté mucha atención porque estaba en alemán. Dentro de mi decía ‘serán mil dólares, me lo merezco’. Voy con el papel a mi casa y mi amigo brasileño, que hablaba alemán, me dice ‘¿Tú viste la multa que te pusieron?’ y yo le digo ‘no me importa’. Le digo ‘¿15 mil?’ y él me dice no ‘150 mil euros’. Me puse en blanco”, añadió.

Jefferson Farfán tomó una tajante decisión en cuanto a la sanción por parte de su extécnico. “Fui a hablar con Neuer y le digo ‘no seas malo, tú eres el capitán’, él habla con el entrenador y le dice ‘tú no te metas’. Agarre y le dije a mi empresario que hable con los dirigentes porque yo no voy a jugar con el Dortmund”.

El final de la anécdota de la ‘Foquita’ fue inesperado. “Fui al banco y los 150 mil ya estaban pagados. Llegó el nuevo entrenador Ralf Rangnick, se enteró de la situación y me dijo ‘Jefferson ya hablé con el club para que te entreguen la mitad’. Me ganó el corazón y le dije ‘ya profe yo me voy a sacar la m.. por usted’”.

La historia entre Farfán y el entrenador alemán continuó en años posteriores. El peruano señaló que tenía todo cerrado para incorporarse al Wolfsburgo, pero no se logró a dar por el estratega. “Tenía que viajar para firmar mi contrato, me habían comprado por 18 millones, me llaman y me dicen ‘Jefferson no sabes acaba de firmar Magath’. Yo creo que él me había pedido. Le dije a mi empresario que no iba por los problemas que pasé y me quedé en Schalke”.

Jefferson Farfán jugó siete temporadas en Schalke 04.

Su paso por Schalke 04

Jefferson Farfán fue fichado por Schalke 04 tras su gran paso por PSV Eindhoven. Su contratación fue una de las más caras del club alemán. Ahí permaneció desde el 2008 hasta el 2015. Logró conquistar títulos en el país ‘bávaro’. Ganó la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania en 2011. Cerró su ciclo en los ‘mineros’ con 224 partidos y 52 goles y se marchó a Al Jazira.

