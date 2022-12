Jefferson Farfán habló de su partido de despedida y respondió si será entrenador

Jefferson Farfán dejó el fútbol después de 21 años de carrera.

Jefferson Farfán confirmó la noticia de su retiro el viernes pasado y se despidió a través de sus redes sociales. Días después, el exjugador sostuvo una entrevista, en la cual habló sobre su partido de despedida y respondió la incógnita si sería entrenador de fútbol.

“¿Vas a tener que hacer un partido de despedida, no?”, preguntó el periodista Óscar del Portal. “Si, si, obvio. En algún momento si, de todas maneras”, contestó rápidamente ‘Jeffry’. Asimismo, el exdelantero señaló que está pensando en hacer un encuentro entre sus amigos y el resto del mundo para que “nadie se moleste”. Es más, afirmó que ya lo está organizando.

Por otro lado, la ‘Foquita’ fue consultado si le gustaría estar en el banco de suplentes, pero ahora como entrenador y su respuesta fue contundente: “No, no, no por favor, cero estrés”, dijo en la entrevista con Fútbol en América.

Su ilusión de jugar un segundo Mundial

El ‘10 de la calle’ contó que esperaba la clasificación de la selección peruana a la Copa del Mundo para participar por segunda vez consecutiva tras su presencia en Rusia 2018. No obstante, esto no ocurrió, pues la ‘bicolor’ cayó ante Australia en definición por penales en el repechaje.

“Todos nos la creímos, nos comimos el caramelito, el sueño de todos era ir a un próximo Mundial. Yo si me veía ahí al margen de la lesión, llevándolo los chimpunes a Cueva o Carrillo, qué miércoles, pero que me subía a ese avión, me subía”, expresó.

Jefferson Farfán jugó su último partido con la selección peruana ante Venezuela.

Su retiro

La principal razón del retiro de Jefferson Farfán fue la fuerte lesión que sufrió en la rodilla, la cual lo alejó de las canchas por mucho tiempo y le impidió disputar su última temporada como futbolista profesional de la mejor manera. El exatacante contó detalles de ese mal y sus sensaciones tras tomar la decisión más difícil de su carrera.

“Es la rodilla izquierda, el cartílago, ya se me cayó todo el cartílago. Es incómodo. A mi no me costaba nada el año o anteaño pasado venir a Lima o estar en la playa en Miami. Mi sueño más grande siempre ha sido terminar en Alianza porque si no fuera por ellos, no hubiera estado en Europa. No me importaba si venía en silla de ruedas. Este ha sido el momento perfecto para salir del equipo de mis amores”, declaró.

Jefferson Farfan anunció su retiro del fútbol | Instagram

Trayectoria de Farfán

El peruano se inició con Alianza Lima y solo necesitó cuatro temporadas para emigrar al viejo continente. Fue fichado por PSV Eindhoven, donde competió en la Champions League por primera vez. Después de conseguir seis títulos en Holanda, se mudó a Alemania y se incorporó a Schalke 04.

Con el equipo alemán también alzo trofeos, dos en total, y tras siete años, salió de Europa. Su próximo destino fue Al Jazira de Emiratos Árabes. Luego, llegó a un acuerdo con Lokomotiv Moscú de Rusia, el cual sería su último club en el extranjero. Finalmente, regresó a La Victoria, se coronó bicampeón y le dijo adiós al fútbol.

