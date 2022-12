“No puedo abandonar a mi país en una situación tan dolorosa”, dice la ministra de Salud

Ministra de salud Rosa Gutiérrez Palomino descarta renunciar

La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez Palomino, descartó dejar la titularidad del Minsa, sobre todo en estos momentos de crisis interna que se vive en el país. La médica expresó que se tiene mucho en qué trabajar para fortalecer el sistema de salud en el Perú, sobre todo por los más vulnerables.

Estas declaraciones llegan, luego de conocer, que dos ministros decidieron dar un paso al costado frente a las protestas y manifestaciones violentas que un grupo de personas está realizando en diversas regiones del país.

“Cuando juré (al cargo) lo hice por la memoria de mi madre, por los pacientes y las personas vulnerables. En ese marco, tengo que responder a una situación difícil, lo digo por mí y no por el resto. No puedo abandonar a mi país en una situación tan dolorosa y menos en violencia”, declaró para TV Perú.

El último viernes en horas de la tarde, la ministra de Salud viajó rumbo a Ayacucho junto a un equipo de médicos y personal de salud para reforzar la atención en los servicios de salud de dicha región frente a la situación de conflictividad social, sobre todo por el número de muertos que sigue aumentando en esta localidad.

Autoridad del MINSA viajará a las zonas más críticas a causa de las protestas en Perú que ya dejaron ocho fallecidos.

Momentos antes de viajar y desde las instalaciones del Grupo Aéreo N.º 8 la titular del Ministerio de Salud (Minsa) sostuvo que su sector está trabajando para que todo un equipo pueda desplazarse hasta la región Ayacucho. “Lamentablemente, las manifestaciones que continúan en las calles de Ayacucho, no permitieron el traslado aéreo de los dos pacientes con lesiones por herida de bala”, añadió.

También mencionó que se reorganizará otro equipo para que gestione los traslados de los heridos de gravedad a Lima y se puedan atender, por lo que hizo un llamado a la población a mantener la calma y apoyar el traslado.

Gobernador de Ayacucho

Carlos Rúa, gobernador regional de Ayacucho, lamentó que ni el Ejecutivo o Congreso han tomado medidas para poner fin a la crisis política y social que se vive al interior del país, sobre todo en la localidad de Ayacucho.

“Vemos que hay mucha pasividad en el Congreso, no hay reacción del Ejecutivo. Esto se pone cada vez más peligroso. No podemos tener más tiempo para tomar decisiones y buscar una pacificación a las regiones del país. En ese sentido, ayer conversé personalmente con la señora Boluarte y le dije que mi pueblo está sangrando y no es posible que como presidenta permita eso”, expresó en el programa Todo se sabe de RPP.

Desabastecimiento de oxígeno médico en Perú. (Captura)

“En otros momentos, los ministros hubieran renunciado inmediatamente, porque ahora vemos como muere un ayacuchano, lamentablemente desde Lima miran con una indiferencia. Yo creo que los peruanos tenemos los mismos derechos. En ese sentido, manifiesto como gobernador mi preocupación y hasta el día de hoy vamos viendo cómo el Gobierno nacional, el Congreso, no soluciona esta crisis que vive el país y vamos a tener más muertos”, manifestó el gobernador.

Daños a la propiedad del Estado y privado

Según los primeros reportes de las autoridades, se sabe que los presuntos manifestantes atacaron la sede del Ministerio Público y el Poder Judicial. Además, un grupo de vándalos efectuaron destrozos y saqueos en las oficinas de Telefónica (Movistar), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Huamanga y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

