Dircote informó que en local de Nuevo Perú se encontraban dos personas que participaron en el Andahuaylazo

De acuerdo a investigaciones preliminares, en la intervención realizada en el local partidario de Nuevo Perú y de la Confederación Campesina del Perú, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó que, en trabajo conjunto con el Ministerio Público, se incautó machetes, hondas, piedras, clavos, pasamontañas y otros objetos que se presume serían utilizados en las próximas protestas en la ciudad de Lima.

En dicho allanamiento, Óscar Arriola, jefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la PNP, indicó que se han intervenido a 26 personas, entre ellas se han detenido a dos que estarían involucradas en el sangramiento motín del Andahuaylazo, donde fallecieron cuatro policías y dos reservistas etnocaceristas en el 2005.

“Según el estado excepcional de emergencia en la que nos encontramos hemos intervenido este local, previamente con información de nuestras actividades de inteligencia, hemos realizado estas acciones y que ha dado como resultado que encontremos a dos personas que han participado en el Andahuaylazo y a uno de ellos se le está investigando por terrorismo en el año 1996″, dijo Arriola.

Asimismo, el jefe de la Dircote sostuvo que de los intervenidos habrían estado algunos manifestantes que han causado desmanes, destrozos e incendios en protestas hace pocos días en la capital. De las personas detenidas dio los nombres de Rosendo Ramírez Oscorima e Isaías Galindo Sedano, quienes habrían participado en el Andahuaylazo, liderado por el recién liberado Antauro Humala.

En tanto, Raúl Alfaro Alvarado, Comandante General de la PNP, explicó que de la diligencia y registro se realizó con la participación de fiscales del Ministerio Público, con el pleno respeto de los derechos humanos de las personas intervenidas.

“La Policía Nacional ha ingresado al local y ha encontrado estos elementos y los fiscales ya están haciendo las actas que corresponden. Todo lo que se diga, tanto en forma de la defensa tendrá que ser parte de la investigación. Al final de la misma se señalará los resultados. También se ha permitido el ingreso de los congresistas que se han apersonado, así como los abogados de los intervenidos”, indicó Alfaro Alvarado.

En la diligencia al local de Nuevo Perú participaron ocho fiscales, según la PNP.

Diligencia de acuerdo a ley

En relación a la intervención del local, el jefe policial detalló que se han encontrado nueve huaracas u hondas, un balde con piedras, una caja de tachuelas, cuatro machetes y un pasamontaña. “Esta diligencia se ha realizado dentro del marco de ley”, añadió.

Además, Alfaro dijo que en el interior del local se encontraban algunas personas procedentes de Huancavelica, Andahuaylas y de la zona sur del país. “Al principio ellos refieren que habían venido a Lima para ser parte de las manifestaciones de protesta por el cierre del Congreso y las demás movilizaciones que se vienen realizando en la capital”.

“Los elementos hallados en el interior del local son compatibles con los objetos utilizados para hacer destrozos en las últimas manifestaciones. Asimismo, la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas vienen trabajando para garantizar que no se produzca más daños a las personas”, acotó.

Intervenidos fueron puesto en libertad

Por su parte, el ministro del Interior, César Cervantes, precisó que su sector está tomando todas las acciones en base al principio democrático, transparencia y el total acceso a la información pública que señala la ley.

“En ese sentido han intervenido ocho fiscales, a quienes se les ha dado todas las facilidades para realizar las diligencias. Con respecto a la tenencia de estos objetos de carácter contundente será incluida a la evaluación e investigación del Ministerio Público, y ellos serán quienes determinen las responsabilidades”, expresó el ministro.

Luego de la diligencia fiscal, esta tarde algunas personas intervenidas han sido puestas en libertad, pero se han detenido a las dos personas que participaron en el Andahuaylazo.

Flagrante violación de derechos humanos

Luego de la intervención al local de Nuevo Perú, la congresista Sigrid Bazán dijo que el estado de emergencia vigente decretado por la presidenta Dina Boluarte ha causado una flagrante violación de los derechos de las personas que se encontraban en las instalaciones del partido político.

“Desde tempranas horas de la mañana, sin la presencia de ningún fiscal, se han retenido a estos ciudadanos sin ninguna razón en un lugar. Si bien en el primer piso funciona el local partidario, el segundo es de uso domiciliario de la Confederación Campesina del Perú que en estos momentos acoge a personas que llegaron hasta la capital. Mientras estaban durmiendo han sido retenidos y rebuscados ilegalmente”, comentó Bazán.

La legisladora denunció que durante la intervención las personas no contaban con ningún tipo de abogado y no estaban ejerciendo su derecho a la defensa legal, la cual no se ha respetado. “Al inicio no había ningún fiscal presente, ellos han llegado recién luego de que los policías ingresaron al local”.

“Sentimos que ese tipo de violaciones y abusos tienen sesgos políticos porque aquí hay un partido político que también participó en las elecciones y también ha formado parte de una campaña electoral. Lamentamos que esto esté siendo teñido con un claro abuso contra 22 personas que se encontraban adentro, entre ellos cuatro quechua hablantes. Lo que estamos pidiendo es que se respete el debido proceso”, puntualizó la congresista.

