Ale Venturo da detalles de su accidente: “Me chocó un taxista, pero la bebé está bien”

Ale Venturo sufrió accidente automovilístico.

Este 14 de diciembre, Ale Venturo sufrió un accidente automovilístico a pocas semanas de dar a luz. La pareja de Rodrigo Cuba acaparó las portadas de los medios de comunicación al generar preocupación por un choque de tránsito del que fue protagonista.

Y es que, una usuaria que estaba pasando por el lugar de los hechos capturó el preciso momento en el que la empresaria estaba junto a varias personas y serenazgos del distrito. “La Ale Venturo se acaba de chocar, ella que está con su pancita, se ha chocado con la moto la Ale Venturo”, fue la narración de la cibernauta, quien suena preocupada por el embarazo de la rubia.

El vídeo fue compartido en las historias de Instagram del portal ‘Instarandula’ y, rápidamente, llamó la atención de los usuarios que también se preocuparon por la segunda hija de Rodrigo Cuba y Ale Venturo. Recordemos que, la feliz pareja reveló que su primogénita nacerá en verano del 2023, por lo que la dueña de ‘La Nevera Fit’ estaría en un estado delicado.

Ale Venturo contó que un taxista chocó su carro.

Sin embargo, para la tranquilidad de todos sus seguidores, Ale Venturo rompió su silencio y dio a conocer algunos detalles de su accidente. Una vez más, la página del periodista Samuel Suárez compartió un mensaje que le envió la empresaria contando lo que sucedió.

“Samu, sale que choqué con una moto, pero me chocó un taxista a mí por el costado de mi carro”, se lee en las primeras líneas de su texto explicando el hecho. Asimismo, re refirió acerca del estado de salud de su bebé. “Gracias a Dios, la bebé está bien, gracias por la preocupación”, sentenció.

“Gracias a Dios todo no habría pasado más allá de un susto. Lo importante es la salud y más ahora a puertas de la llegada de la bebé”, escribió con alivio el exreportero de Latina Televisión.



Rodrigo Cuba y su reacción al enterarse del embarazo de Ale Venturo

Rodrigo Cuba estuvo en el canal de YouTube ‘Tiempo Muerto’, conducido por el periodista Giancarlo Granda, hace algunas semanas y habló acerca del inesperado embarazo de Ale Venturo. El futbolista resaltó el apoyo incondicional por parte de la madre de su segunda hija durante el proceso legal por la tenencia de su pequeña con Melissa Paredes.

El deportista reveló que, conoció a la empresaria en el mes de diciembre del 2021 y desde ese momento, se ha vuelto su soporte emocional para sobrellevar todos sus problemas personales. “Fue un soporte bastante importante porque estuvo conmigo todos los días. Yo no entendía muy bien la situación, pero sí comprendía que necesitaba que ella esté a mi costado, ya sea escuchándome o acompañándome. Ella me acompañaba al psicólogo, a la terapia, a los abogados. Creo que, desde el rol que le tocó estar a ella, lo cumplió a cabalidad. Estoy agradecido con ella”, dijo el último 07 de noviembre.

“Dentro de todo nos enteramos de que está embarazada y fue una alegría que se pudo haber disfrutado mejor si no era en el momento en el que yo estaba (investigación del Ministerio Público). Yo estaba feliz, contento, hasta el día de hoy estoy súper emocionado, pero creo que hubiese podido ser de otra manera si es que no hubiésemos estado en ese problema porque había que estar cuidando que no se enteraran, podía especularse cualquier otra cosa. Pero su apoyo y la noticia de nuestra hija fue vital para nosotros”, agregó.

Rodrigo Cuba habla del momento en que Ale Venturo quedó embarazada.

