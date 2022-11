Ale Venturo aclara que TikTok donde dedica mensaje a la hija de Melissa Paredes no es suyo

Ale Venturo hace denuncia en Instagram.

Ale Venturo usó su cuenta de Instagram para denunciar que en TikTok se están haciendo pasar por ella. La joven hizo captura de la cuenta falsa y pidió ayuda para que esta página sea compartida. Asimismo, compartió la dirección de su verdadera página.

Lo curioso es que en esta cuenta falsa, la usuaria o usuario comparte imágenes de la hija de Melissa Paredes. Además, le dedica mensajes y buenos deseos. Ale Venturo dejó en claro que ella publica pocas cosas y se están haciendo pasar por ella.

“Ayúdenme, se están haciendo pasar por mí en TikTok. Mi único TikTok es este”, escribió la pareja de Rodrigo Cuba.

Aunque la rubia hizo la denuncia ante sus seguidores, la cuenta de TikTok aún sigue activa. La última publicación que sale es un video de la pronunciada barriguita de embarazada de Ale Venturo, como si realmente se tratara de una cuenta personal.

Melissa Paredes habla de su amistad con Ale Venturo. GVProducciones/ Instagram

Como se recuerda, Ale Venturo y Melissa Paredes han dejado ver que hay una buena relación entre ellas. Incluso, se siguen en las redes sociales. Recientemente, la rubia le puso like a una foto donde se le ve a la actriz con su pareja Anthony Aranda. Ante ello, la exreina de belleza confirmó su amistad con la pareja de Rodrigo Cuba, e indicó que tiene una gran afinidad con ella por el hecho de que es mujer y es mamá.

“Todo bien con Ale. De hecho, somos mujeres y mamás, como mamás nos seguimos, a mí me encanta su hijita, me parece hermosa, entonces. Más allá de que Ale sea la pareja de Rodrigo, yo la veo como una mamá, y por ahí va nuestra afinidad”, indicó Melissa Paredes, quien también se refirió al cumpleaños de su hija, donde demostró que tiene una buena relación con Rodrigo Cuba.

En otro momento, la integrante de ‘El Gran Show’ resaltó que seguirán las buenas relaciones por el bien de su hija y sin pensar en lo que dirán los demás.

“Mientras haya una razón y un motivo tan importante como el que hay, tenemos que seguir así por eso y nada para adelante. Yo creo que si nos ponemos a pensar que no y que es raro en que eso no se hace o eso sí se hace, mira, ¿sabes qué? Mira no es que se hace o no y cada familia es como es y punto”, señaló a las cámaras de ‘América Espectáculos’.

