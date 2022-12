Universitario y Carlos A. Mannucci se disputan fichaje de Yuriel Celi

Yuriel Celi es uno de los jugadores más prometedores del fútbol peruano.

Se viven horas decisivas para definir el futuro de Yuriel Celi. El volante de 20 es pretendido por Universitario de Deportes a pedido expreso de su técnico Carlos Compagnucci, sin embargo, tiene contrato por una temporada más con Carlos A. Mannucci, donde no piensan dejarlo marchar salvo una oferta del extranjero. No obstante, esto no significa que no juegue con camiseta crema la próxima temporada y esta semana se decidiría su destino.

El periodista Gustavo Peralta informó que Celi es el último futbolista que los ‘merengues’ desean fichar antes de cerrar su plantilla y harán hasta el último esfuerzo para sumarlo a sus filas:

“Universitario: El DT Carlos Compagnucci considera vital el fichaje de Yuriel Celi para cerrar el plantel con miras al campeonato 2023 y desde el club crema hacen todos los esfuerzos necesarios. Ya hay contacto con Carlos A. Mannucci para acordar condiciones. Lo de Celi se va a definir pronto porque Mannucci empieza su pretemporada este lunes 19. El jugador espera definición”, escribió en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Mauricio Loret de Mola señaló que desde el cuadro trujillano ni si quieran han tenido comunicación con dirigencia de la ‘U’: “Desde Mannucci me indican que Yuriel Celi se queda en el club y que solo cuenta con cláusula de salida al extranjero. Hay aún un año de contrato. De la U no se comunicaron con los altos mandos del cuadro trujillano. La plantilla es corta y Mario Viera lo tiene en sus planes”, informó.

Sin embargo, Peralta mencionó que el plan de Universitario no es negociar con los directivos ‘carlistas’, sino que con otros miembros del entorno del jugador: “Contacto es con alguien que no es uno de los dueños porque la relación con Mannucci no es buena. Es esperar si aceptan y vean también que opina el jugador. La semana recién empieza y el 19 empieza el club trujillano su pretemporada”, acotó.

El futuro de Yuriel Celi está entre Universitario y Carlos A. Mannucci. (Twitter).

Recordemos que a finales de noviembre, Líbero informó que Yuriel Celi y la institución ‘crema’ llegaron a un acuerdo económico, por lo que el exCantolao tendría intenciones de mudarse a Ate. No obstante, primero deberá resolver su situación contractual con Carlos A. Mannucci, lo que podría implicar un desembolso económico.

Yuriel Celi en la temporada 2022

Yuriel Celi arribó a Carlos A. Mannucci este año procedente de Cantolao. Su fichaje fue muy polémico, debido a que contaba con varios antecedentes de indisciplina que no le permitieron dar un salto mayor tras su salida del cuadro ‘chalaco’. Sin embargo, en Trujillo demostró que aún tiene mucho por demostrar.

El volante de 20 años fue clave para que los ‘carlistas’ se mantengan en primera división, ya que disputó 33 partidos, en los que aportó 4 goles y brindó 2 asistencias. Fue titular indiscutible tanto para Mario Saralegui como para Jorge Pautasso y fue el segundo futbolista con más encuentros del club, solo superado por José Rivera, quien firmó por Universitario y podría ser nuevamente su compañero.

Yuriel Celi marcó 4 goles y dio 2 asistencias en 30 partidos con Carlos A. Mannucci. (Prensa Carlos A. Mannucci)

Este buen rendimiento llamó la atención de Juan Reynoso, quien lo convocó a la selección peruana para los amistosos ante Paraguay y Bolivia. Ante la ‘Verde’ tuvo la oportunidad de debutar con la ‘Blanquirroja’ al ingresar a los 76 minutos y todo indica que seguirá formando parte del nuevo proceso del ‘Cabezón’.

