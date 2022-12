Periodista brasileño pidió a Paolo Guerrero que considere retirarse: “Quiero que se le recuerde bien siempre”

Cosme Rimoli, periodista brasileño, opinó de la actualidad de Paolo Guerrero.

Paolo Guerrero es uno de los jugadores más emblemáticos que el Perú vio nacer en los últimos 15 años. Basta que ver los equipos en donde jugó para darse cuenta de la importancia que ha tenido en el extranjero, con pasos en Alemania y Brasil. Sin embargo, su actualidad no es la ideal y muchos consideran que es momento de ponerle fin a su carrera. Uno de los que va por esa línea es el periodista brasileño Cosme Rimoli, quien prefiere recordar al atacante nacional de buena manera, que como indica su presente.

Antes de ello, el comunicador reconoció seguir al ‘Depredador’ en sus inicios en el país de la samba, cuando a mediados del 2012 firmó por el Corinthians. No obstante, cree que vive un dilema como muchos otros jugadores en esa etapa de sus carreras. “Yo seguí la carrera de Paolo Guerrero desde su llegada a Corinthians, es un jugador fantástico. Por lo menos en mi opinión y de varios en Brasil, él no quiere parar, como les pasa a muchos jugadores. No sabe qué hacer, no sabe el momento de decir adiós”, dijo en entrevista para el diario Líbero.

De la misma manera, precisó que el bajón en su rendimiento inició el 2015, año en que decidió fichar por el Flamengo, y que desde entonces, no ha podido ser el mismo a nivel de clubes. “En Flamengo comenzó su caída y ahora en Avaí fue peor”, sostuvo.

Para finalizar, Cosme Rimoli dejó en claro que reconoce la jerarquía y calidad de Guerrero, pero que prefiere rememorarlo por sus buenas épocas y no con la imagen que ha dado en los últimos tiempos. “Guerrero ya está, él tiene que a sincerarse. Es un jugador fabuloso, está en la historia de Perú y en la de Corinthians, merecidamente. Si él para, la imagen de él será otra. Yo quiero que a Paolo Guerrero se le recuerde bien siempre”, manifestó.

El comunicador se refirió al posible retiro del jugador y la trascendencia que ha tenido en Brasil (Video: diario Líbero)

Última temporada en Avaí FC

El último equipo de Paolo Guerrero fue el Avaí FC de la Primera División de Brasil, al cual llegó a mediados de este 2022. A este elenco llegó luego de un largo tiempo fuera de las canchas producto de una grave lesión en la rodilla derecha (rotura del ligamento cruzado). De hecho, era la oportunidad para demostrar que seguía vigente y que aún tenía mucho fútbol para dar. Fue así como recibió un contrato de seis meses con opción a extenderlo.

Sin embargo, en los 10 partidos que jugó se le vio muy exigido y con mucha frustración, ya que las jugadas no le salían y los goles tampoco llegaban. Es más, cuando era sustituido, evidenciaba gestos de malestar.

Pero el mal momento del artillero peruano fue de la mano con la terrible situación que atravesaba el ‘León de la Isla’, que de principio a fin estuvo comprometido con la zona de descenso. Y como nada cambió hasta el término de la temporada, Avaí FC perdió la categoría luego de quedar en la penúltima posición (19°) con 35 puntos. Solo le faltaron tres unidades para mantener la categoría (Cuiabá se ubicó en la casilla 16 tras conseguir 41 puntos).

Paolo Guerrero tuvo un capítulo oscuro en Avaí FC de Brasil. (Getty Images)

Actualidad de Paolo Guerrero

Con la finalización de su contrato en Avaí FC, el atacante nacional se encuentra libre y a al espera de una oportunidad para continuar con su carrera. A principios y mediados del 2022 sonó su nombre para reforzar a Alianza Lima, pero luego de rechazar diversas ofertas que recibió, no ha vuelto a haber noticias al respecto. Queda en conocer lo que hará, aunque en los últimos días se conoció un ofrecimiento de su entorno al Ceará de la Serie B de Brasil.

