Paolo Guerrero podría continuar su carrera en Ceará de la Segunda División de Brasil

Paolo Guerrero es uno de los jugadores peruanos que más trascendencia ha tenido en el extranjero durante los últimos años 15 años. Sin embargo, llegó a una cierta edad en la que los problemas físicos se convierten en sucesos del día a día, impidiéndole rendir en su máximo nivel, tal y como se comprobó en el Avaí FC de Brasil. No obstante, con la consigna de seguir su carrera, su entorno lo ofreció al Ceará de la Segunda División de dicho país para el 2023.

Esta noticia fue anunciada por el periodista Palestrinha Alvinegro, que a través de sus redes sociales confirmó el ofrecimiento de parte de allegados del jugador peruano a la dirigencia del club de Fortaleza, quienes vienen analizando esta opción, aunque habría factores que podrían declinar una futura operación.

“El histórico jugador de la selección peruana, Paolo Guerrero, fue ofrecido a Ceará. Según las fuentes, la directiva está estudiando la posibilidad, pero encuentra dificultades por la petición del jugador. Con 38 años, Guerrero jugó solo 10 partidos este año con Avaí FC”, escribió el comunicador en sus plataformas digitales.

En efecto, el delantero nacional solo pudo estar presente en diez encuentros con Avaí FC y no pudo marcar ni un gol. De hecho, era su vuelta a las canchas luego de una larga para por la grave lesión que sufrió en la rodilla derecha (rotura del ligamento cruzado) que vino arrastrando desde el 2020 y que la contrajo cuando vestía la camiseta del Inter de Porto Alegre, concretamente en un duelo ante Fluminense.

A pesar de que retornó en marzo del 2021 y disputó partidos hasta octubre de ese año, lamentablemente, siempre sintió molestias, las cuales le llevaron a rescindir su contrato con el cuadro ‘Colorado’ y centrarse exclusivamente en tratar este problema.

Entre terapias y entrenamientos en Estados Unidos, Brasil y Perú (Videna), Paolo Guerrero se recuperó y volvió a la actividad deportiva en mayo del 2022. Inclusive, su nombre sonó para integrar la lista de la selección peruana que se preparaba para afrontar el repechaje previo al Mundial de Qatar 2022. Empero, el técnico de entonces, Ricardo Gareca, lo dejó fuera, pues requería de jugadores que estén al 100% de sus capacidades físicas y mentales, lo cual no sucedió con el ‘Depredador’, que apenas tenía algunos entrenamientos encima.

Experiencia en Brasil

Lo cierto, es que su último paso por el Avaí FC no fue el esperado. Aunque es cierto que en el fútbol brasileño es donde el atacante mejor ha rendido a lo largo de su carrera deportiva. Aparte del ‘León de la Isla’, militó en Corinthians (52 goles en 126 partidos), Flamengo (43 tantos en 111 duelos) e Inter de Porto Alegre (32 dianas en 72 cotejos).

Bajo esa premisa, no sería descabellado pensar que continué en el país de la samba. “Él quiere seguir jugando, se siente intacto, sigue entrenando igual. Paolo es fútbol y fútbol, come fútbol, duerme fútbol, es puro fútbol. La lesión ya fue, está quedando atrás”, reveló su madre, Doña Peta, en una reciente entrevista para TV Perú.

Sobre la opción de llegar a Alianza Lima, ella dejó esa decisión en manos de la dirigencia. “Eso depende de los directivos. Los hinchas quieren que vuelva. Me encuentro con muchos que me piden eso, pero como yo les digo que no depende de él, solo de la directiva de Alianza”, comentó.

Actualidad de Ceará

Como se mencionó líneas arriba, el Ceará Sporting Club militará en la Segunda División de Brasil a partir del 2023, a la que llegó luego de quedar en el puesto 17 del Brasileirao en la última temporada. Sumó solo 37 puntos, cuatro menos que Cuiabá, que terminó conservando la máxima categoría.

