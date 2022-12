Pedro Castillo envía nueva carta desde prisión: “sigue el atropello, la humillación y el maltrato”

Pedro Castillo acusa que se están violando sus derechos humanos con el pedido de prisión preventiva en su contra

El destituido presidente Pedro Castillo, detenido en la sede de la Dinoes, enfrenta hoy el requerimiento de 18 meses de prisión preventiva en su contra por parte del Ministerio Público, pero previo a la audiencia del Poder judicial, el exmandatario manifestó que “sigue el atropello, la humillación y el maltrato” en una nueva carta publicada en sus redes sociales.

“¡Basta ya! Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Hoy vuelven a coactar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la @CIDH que interceda por mis derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia”, dice la primera parte de su misiva.

“Hago responsables a los jueces y fiscales de lo que pase en el país. Millones de gracias a mis compatriotas por su cariño y apoyo. Solo el pueblo salva al pueblo”, manifestó el expresidente.

La audiencia de Pedro Castillo se iba iniciar a las 9:30 a.m. (hora peruana), pero previamente su abogado Ronald Atencio renunció a su defensa luego que no se le dejara ingresar a la sede donde el exmandataruo se encuentra detenido.

En declaraciones a la prensa, Atencio manifestó que recién a las 6 de la mañana fue notificado que la audiencia se iba a realizar hoy a las 9:30 a.m. y que eso atenta contra el debido proceso que se merece su defendido.

“Se ha vulnerado el derecho al debido proceso, además, ha existido un levantamiento del antejuicio violando todos los derechos constitucionales. Hoy entre gallos y medianoche nos encontramos con un pedido de prisión preventiva”, manifestó

Atencio recalcó además que no se le permite el ingreso a ver a Castillo Terrones y que “en estas condiciones no puedo ejercer un debido derecho de defensa. No tengo el requerimiento de la Fiscalía para saber qué argumentar en una audiencia (…) No sé qué harán en la audiencia”, señaló.

Por su parte, el abogado Raúl Noblecilla también cuestionó una eventual prisión preventiva para el ex Jefe de Estado. “Hoy lo único que existe es una resolución que confirma que debería salir libre el ‘presidente de la República’”, afirmó.

Mientras tanto, Ronald Atencio dijo, a través de sus redes sociales, que “con una vacancia, resolución de levantamiento de antejuicio, requerimientos y resoluciones judiciales que convalidan graves afectaciones al debido proceso y defensa eficaz, me veo imposibilitado de mantenerme como abogado del ciudadano Pedro Castillo Terrones”.

Suspenden audiencia

Posteriormente a este episodio, el Poder Judicial declaró que la audiencia de prisión de preventiva en contra del exmandatario se reprogramará para el jueves 15 de diciembre a las 8:30 a.m. y el juez Juan Checley determinó que Castillo permanecerá detenido en la sede de la Dinoes, pese a que hoy vence el pedido de prisión preliminar.

Esta situación ha provocado que las decenas de personas que se encuentran en los exteriores de la Dinoes expresen su rechazo a la medida y exijan la libertad del que consideran aún es presidente de la República.

