Leonel Álvarez, DT de Cienciano: “Esperamos iniciar con el pie derecho el torneo”

El técnico colombiano se mostró bastante entusiasmado por todo lo que se viene la siguiente temporada. Además, señaló que siguen en busca de un equipo que les permita soñar con cosas importantes.

Cienciano presentó al colombiano Leonel Álvarez como su nuevo director técnico de cara a lo que será el inicio de la Liga 1 2023 y su participación en Copa Sudamericana, torneo en el que lograron hacer historia saliendo campeones en el 2003.

Álvarez llega al equipo cusqueño luego de haber estado al mando de las Águilas Doradas de Rionegro la temporada pasada. Años atrás, tuvo la oportunidad de dirigir a Cerro Porteño (2017-2018), Deportivo Independiente de Medellín (2015-2016), Deportivo Cali (2012-2014), Once Caldas (2012) e incluso fue seleccionador de Colombia en 2011.

Entre sus palmares, el experimentado estratega suma cuatro títulos, el primero es el Torneo Finalización con Independiente Medellín en 2009, luego saldría campeón de la Superliga de Colombia con Deportivo Cali en 2014, dos años más tarde volvería a llegar a lo más alto del Torneo Apertura con Independiente de Medellín y finalmente se consagraría campeón absoluto del Torneo Clausura de Paraguay con Cerro Porteño en 2017.

Con ello, Cienciano buscará consolidarse y volver a posicionarse entre los primeros de la tabla del torneo peruano. Los objetivos de la institución son claros, motivo por el cual tomaron la decisión de hacer la pretemporada en el Centro de Alto Rendimiento del Club Always Ready en Bolivia.

Cienciano realiza su pretemporada en Bolivia bajo las órdenes de Leonel Álvarez. (Cienciano)

Tras completar su primero entrenamiento en altura, Leonel Álvarez fue abordado por el equipo de comunicaciones del club ‘imperial’ para conocer cuáles son sus planes a corto o mediano plazo con el renovado plantel.

“Quiero que estén tranquilos que el equipo está cumpliendo con las sesiones de entrenamiento, por lo cual estamos muy contentos. La respuesta ha sido muy buena y seguimos encaminados en buscar un equipo que sea intenso y que nos permita soñar con cosas importantes”, sostuvo Álvarez en un inicio.

Asimismo, reveló que no tendrán la oportunidad de disputar encuentros de preparación. “Nosotros estamos conociendo a nuestro equipo, buscando lo que queremos. Nosotros no tendremos partidos amistosos, así que esperamos tener una buena presentación”.

No obstante, dejó a entrever que el plantel no llegará de la mejor forma al inicio de temporada, sin embargo, es consciente del duro trabajando que vienen realizando en conjunto. “Desde luego el equipo no va a estar en el porcentaje que todos quieren, pero si esperamos que la respuesta sea mucho más rápida por la forma en la que viene entrenando y preparándose”.

Por otro lado, no dudó en resaltar la importancia de la actitud con la que han empezado a trabajar los jugadores de Cienciano. “La verdad estamos muy felices con la respuesta de los muchachos, hay actitud y hay compromiso. Esperamos que continúen de la misma manera”.

Finalmente, aseguró que la presencia de la afición siempre será elemental para poder conseguir los resultados esperados. “Indudablemente yo soy uno de los que siempre ha dicho que el jugador número 12 es demasiado importante. Queremos que nos acompañen, queremos sentirnos arropados y estoy seguro que así será. Esperemos que el equipo les pueda responder con fútbol y con buena actitud”.

Todo listo para la ‘Tarde del Papá'

El día más esperado por los hinchas cusqueños cada vez está más cerca. La fecha elegida es el domingo 8 de enero de 2023 y la entrada será desde las 3:00 p.m. Cienciano recibirá al Club Deportivo Magallanes de Chile en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El evento tiene como objetivo principal presentar al plantel que afrontará la temporada 2023. Habrán muchas caras nuevas y otras ya conocidas. El cuadro ‘imperial’ pondrá a prueba sus capacidades frente a un equipo que logró hacer historia al clasificar a la Copa Libertadores 2023.

