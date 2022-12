Andrea San Martín revela detalles de su relación con Deyvis Orosco| YouTube

Andrea San Martín llegó como invitada al programa de YouTube ‘¿Y ahora qué?’ de Christian Bayro y el “Chino” Manuel Paz Soldán. Allí, la modelo fue consultada por diversos temas, pero llamó la atención que diera algunos detalles de su relación amorosa con el cantante Deyvis Orosco.

Como se recuerda, la pareja consolidó su romance en el 2011, cuando la modelo sorprendió al artista en el desaparecido programa ‘Lima Limón. Allí contaron a todos que eran pareja y dejaron anonadados a sus seguidores. Sin embargo, esta historia nació por una tarea universitaria.

En la entrevista, la exchica reality sorprendió al confesar que fue a través de una amiga y para una tarea de la universidad que llegó a conocer al cantante. Por eso, jamás imaginó que tendría al popular ‘Bomboncito’ al frente.

Te puede interesar: Andrea San Martín envió carta notarial Juan Víctor Sánchez y estaría alistando nueva demanda

“Estaba en la universidad y me mandaron la tarea de entrevistar a alguien. Yo no conocía a nadie del medio, le pedí a una amiga que trabajaba en novelas que me presente a cualquier persona que sea conocida para hacerle una entrevista y así conocí a Deyvis. Fui, lo entrevisté y me cayó bien”, confesó la modelo.

Andrea San Martín habló de su relación con Deyvis Orosco. (YouTube)

Por otro lado, reveló que al inicio de su relación era ella quien iba a la casa del cantante a visitarlo. En aquel entonces él vivía en Collique junto a su familia y tomaba dos carros para llegar a su destino. Explicó que él no la visitaba porque ella no vivía con su mamá. “Yo ya no vivía en la casa de mi mamá, se lo presenté. Al inicio no iba a mi casa porque yo no vivía con mi mamá y no había interacción familiar, pero luego ya porque me fui a vivir con él”, agregó.

Además, Andrea San Martín contó que estuvo muy enamorada de él y ese fue el motivo por el que decidieron convivir. La pareja estuvo viviendo unida durante cuatro años, tiempo que Andrea considera que es bastante. “(En su momento te enamoraste) Por supuesto, obvio. Si yo viví con él cuatro años y es un montón”, explicó.

Te puede interesar: Andrea San Martín cerrará su negocio de colágeno por la crisis política: “Estoy cancelando todo”

Por otro lado, confesó que actualmente no sabe nada de su expareja. Asegura que desde que le pusieron punto final a su relación ambos decidieron no saber nada del otro. Sin embargo, en algún momento se han cruzado y no han tenido problema en saludarse cordialmente. “No lo veo no se nada de su vida. Creo que nuestro ciclo cerró en el momento que nos despedimos y no supimos más de nadie. Me lo he cruzado un par de veces y lo he saludado”, finalizó sobre el tema.

SEGUIR LEYENDO