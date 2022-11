Andrea San Martín mostró sus radicales cambios luego de someterse a una lipopapada

Andrea San Martín mostró los resultados de su cirugía estética. (Instagram)

Andrea San Martín se sometió a una lipopapada y lipo perfilamiento para mejorar su apariencia física. Mediante sus redes sociales, la influencer mostró su proceso de recuperación y los cambios que ya puede notar en su rostro a pocos días de la cirugía, impactando a sus fieles seguidores.

“El efecto de la anestesia ya se fue, no puedo notar si estoy realmente hinchada. Todavía siento los tres puntos de ingreso de la cánula, es una pequeña molestia. Es soportable, pero es una pesadez que está ahí. He sufrido porque no puedo dormir, me duele la espalda tremendamente”, contó en sus historias de Instagram.

En su tercer día postoperatorio, la exchica reality se acercó a la clínica para realizarse las revisiones respectivas. “Ya estoy lista para mi primera cita, mi doctor va a checar cómo voy. Me dicen que no estoy tan hinchada”, explicó San Martín, quien confesó que también se sometió a un tercer tratamiento estético llamado ‘Renuvion’, el cual tensó la piel de su mandíbula.

Andrea San Martín pasó por el quirófano para mejorar la apariencia de su rostro.

Acto seguido, Andrea San Martín publicó orgullosa las fotografías que le tomó su doctor una vez terminó la operación. “Para quienes me decían que no tenía papada, ¿qué es esto si no es una papada enorme? Y eso que ahí estoy hinchada. Como es una lipo, tiene que pasar unas semanas para recién ver los resultados exactos. Debe pasar como un mes o mes y medio”, sostuvo.

Cabe resaltar que la ojiverde aprovechó para aclarar que no se ha realizado un bichectomía, como así especularon sus fans porque “no tiene inconveniente con esta parte de acá (mejillas) porque va acorde con mi cara”. “Yo soy bien quisquillosa para el tema de las cirugías, yo amo las cirugías, pero yo quiero que todo quede natural”, sostuvo la expareja de Sebastián Lizarzaburu.

El antes y después de Andrea San Martín.

¿Qué pasó con Sebastián Lizarzaburu?

En septiembre, Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu, padre de su primera hija, anunciaron en un comunicado que su relación amorosa llegó a su fin luego de idas y venidas. “No ha ocurrido nada en particular o en concreto que haya hecho que se tome esta decisión. Por lo mismo, eso no quiere decir que nos hayamos peleado”, explicaron.

Pese a que terminaron cinco veces y todas ellas retomaron su romance, la ojiverde descartó que su relación haya sido tóxica. Incluso, en entrevista con ‘En Boca de Todos’, no descartó una reconciliación a futuro con ‘El hombre roca’ porque “existe un sentimiento que queda entre los dos y por parte de los dos”.

Hoy en día, la influencer continúa con su vida y asegura no sentir celos del controversial trabajo de Lizarzaburu, quien tuvo que bailar sensualmente con varias chicas en un carwash. “No tengo ninguna queja al respecto, entonces, ahora que estoy soltera y separada, menos quejas voy a tener pues”, acotó.

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu acapararon las portadas varias veces antes de culminar su relación. (Instagram)

