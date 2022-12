‘Al Fondo Hay Sitio’: Los actores Karime Scander y Franco Pennano no descartan participar en ‘El Gran Show’

Karime Scander y Franco Pennano hablan sobre su baile en concurso de talentos de AFHS. América TV/ Más Espectáculos.

La actriz Karime Scander que da vida a Alessia Montalbán y Franco Pennano que interpreta a Cristóbal Montalbán, contaron algunos detalles del baile que presentaron en el concurso de talentos frente a la familia Gonzales en la teleserie ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Ellos confesaron que el mismo día que llegaron a grabar sus escenas, tuvieron que practicar los pasos de baile por el lapso de tres horas. El coreógrafo Gustavo ‘Guty’ Rivera, que apoya a la producción con el tema del baile, los ayudó para que se aprendan toda la presentación. Luego de ello grabaron de frente el capítulo 121 de la teleserie más exitosa de la TV peruana.

“Ella (baila) mucho más que yo, estoy un poco duro cuando se trata del baile, pero uno hace lo que se puede con lo que tiene. Igual todos tiene una forma de interpretación ya bastante clara y por eso es que nos salió”, comentó Franco Pennano a las cámaras de ‘Más Espectáculos’.

Te puede interesar: Alessia y Cristóbal Montalbán bailaron en el duelo de talentos y usuarios los piden en ‘El Gran Show’

El reportero del espacio de farándula de América Televisión les consultó si aceptarían ir a bailar al formato de ‘El Gran Show’ que conduce Gisela Valcárcel y entre risas comentaron que podrían ir si les llega la invitación.

“Llegamos a la final, directo de frente. Estamos esperando la llamada de Gisela para bailar”, dijeron los jóvenes artistas entre risas.

Por su lado, Karime Scander contó que a ella siempre le ha gustado la danza y hasta ha llevado clases de salsa. “A mí siempre me ha gustado bailar, desde chica y últimamente me metí a clases de salsa”, dijo.

La actriz chiclayana detalló algunas anécdotas en las prácticas que tuvieron que hacer para que la presentación de los Mellizos Montalbán haya salido como lo vieron todos, un´éxito.

“Ese video fue una locura, en la mañana tuvimos que ensayar. Vinimos y no sabíamos nada. Tuvimos que aprendernos la coreografía esa misma mañana. ‘Guty’ es un capo, nos ha tenido la paciencia y nos ha ayudado mucho. Nos moríamos de miedo al principio con las cargadas, pero él nos dio toda la confianza. Hemos ensayamos tres horas el mismo día para después grabar y salió lo que salió”, contó Karime.

“Y salió super bien. Es que ese era nuestra carrera antes de salir de actores”, indicó entre risas el joven Cristóbal.

Te puede interesar: Los Gonzales y los Maldini intercambiaron de casas y las redes estallaron con divertidos memes

Al Fondo Hay Sitio: Alessia y Cristóbal Montalbán bailaron en el duelo de talentos | América Televisión

Experiencia de trabajar en ‘AFHS’ durante el año

La novena temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’ trajo nuevos personajes que al inicio fueron comparados con los anteriores actores, pero luego el nuevo elenco se fue ganando poco a poco el cariño del público y un espacio en la preferencia de la audiencia.

Franco Pennano comentó que se siente muy feliz de estar en esta producción de América TV y que espera que el próximo año también lo llamen y que el público lo acompañe nuevamente con su preferencia.

“A mí me ha encantado, estoy super feliz de estar trabajando aquí, de conocer a la gente que he conocido. Todo el mundo me nutre de cierta manera. Con suerte, el 2023, estamos esperando, estamos viendo todavía. Regresamos con todo”, comentó.

Por su lado, Karime Scander se graduó el fin de semana pasado de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima y señaló que fue sacrificado, pero valió la pena. “Me gradué, después de tanto esfuerzo y tantos años, me gradué de Comunicaciones, se logró”, relató.

Confesó que terminó sus clases cuando justo comenzó a grabar ‘AFHS’, pero gran parte de la carrera lo hizo mientras grababa en otras producciones.

“El ritmo es a mil, estás todo el día grabando, no obstante se logra si te lo propones, tienes que sacrificar muchas cosas, pero si te organizas y si es una meta, se logra. Si yo puedo, todos pueden”, terminó la joven artista.

Karime Scander y Franco Pennano cuentan sobre el baile que hicieron para 'AFHS'. América TV

SEGUIR LEYENDO