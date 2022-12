Cristian Benavente desea seguir en Alianza Lima, pero señaló: “Estoy esperando que el club dé el primer paso”

Cristian Benavente llegó a Alianza Lima en este 2022.

Alianza Lima ya se encuentra realizando su pretemporada pensando en la Liga 1 y Copa Libertadores 2023. Uno de los grandes ausentes en estos primeros entrenamientos es Cristian Benavente, quien está a poco de finalizar su vínculo con la institución. El futbolista confesó su anhelo de permanecer en La Victoria, peor no ha recibido una propuesta formal hasta el momento.

El ‘Chaval’ se encuentra de vacaciones en España y habló de su futuro en una reciente entrevista con diario Líbero. “Estoy esperando que el club dé el primer paso, luego, no será problema porque yo estoy feliz en el club y deseo continuar”, declaró.

El jugador de 28 años fue consultado si cuenta con ofertas de otros equipos y su respuesta fue contundente: “Alianza Lima tiene la prioridad y lo sabe. Yo espero el movimiento de parte de ellos”.

Asimismo, Benavente afirmó que tiene la aprobación del comando técnico encabezado por Guillermo Salas y de la hinchada ‘blanquiazul’ y espera que se concrete su renovación para poder sumarse a la pretemporada que se viene realizando en Cieneguilla.

Por último, el formado en el Real Madrid Castilla contó detalles de su condición física. “Desde que acabó la pretemporada no he dejado de hacer entrenamientos, fisioterapia. Además, estuvo en constante comunicación con la dirección médica del club. Estoy bien y ganoso de sumarme e iniciar los entrenamientos”.

Te puede interesar: Fichajes de Alianza Lima 2023 EN VIVO: altas y bajas del cuadro ‘blanquiazul’ para Liga 1 y Copa Libertadores

Cristian Benavente se convirtió en jugador de Alianza Lima después de su paso por Royal Antwerp de Bélgica.

Su opinión sobre los fichajes de Alianza

El exseleccionado peruano se refirió a los dos flamantes refuerzos del vigente bicampeón y que también juegan en su posición. “Bryan Reyna tiene un presente muy bueno. Para una temporada se requiere de muchos jugadores y con distintos perfiles”, expresó en primera instancia.

A su vez tuvo palabras positivos para ‘Gabi’, que llegó procedente de Colo Colo de Chile. “Con Gabriel Costa coincidí en un partido de la selección. Aparte de ser una persona fantástica, su potencial ayudará al equipo”.

Los números de Benavente en 2022

Cristian Benavente tuvo mejor inicio que final. Su debut fue soñado, pues marcó un golazo de tiro libre ante Carlos A. Mannucci en el estadio Alejandro Villanueva. De la mano del argentino Carlos Bustos, el extremo alternó como suplente y titular y alcanzó seis anotaciones.

No obstante, con la salida del ‘gaucho’ y la llegada de ‘Chicho’ Salas, perdió protagonismo y las lesiones también no le permitieron alcanzar su mejor nivel. Por ese motivo, su último compromiso se dio el 11 de octubre frente a Deportivo Municipal. No disputó ninguna de las finales del campeonato peruano.

El 'Chaval' anotó el primero de Alianza Lima ante Sport Boys por Liga 1. (Video: GOLPERU).

Te puede interesar: Alianza Lima empezó pretemporada pensando en el tricampeonato y la Copa Libertadores

Sobrepoblación en las bandas

Posiblemente, Alianza Lima está analizando la continuidad de Cristian Benavente por la cantidad de jugadores que cuenta en ese sector del campo y tienen características similares a las del exCharleroi. En la actualidad son seis los deportistas que se pueden desempeñar en su posición.

El joven Óscar Pinto, Aldair Rodríguez y Pablo Lavandeira son los extremos que pertenecen al club ‘íntimo’. A ellos se les suma las incorporaciones de Bryan Reyna, Gabriel Costa y Franco Zanelatto. Este último regresó a La Victoria tras su préstamo en Alianza Atlético de Sullana.

SEGUIR LEYENDO