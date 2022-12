Tania Ramírez al conocer que Aníbal Torres pasará a la clandestinidad: “Ahora que no tienes poder huyes”

Parlamentaria fujimorista Tania Ramírez. Foto: Congreso

La tarde del último sábado, el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, sorprendió a muchos al anunciar que pasaría a la clandestinidad luego que la fiscal, Patricia Benavides, lo denunciara por el presunto delito de integrar una organización criminal.

Tras este anuncio, muchos políticos se manifestaron por asegurar que este no es el camino para llegar a la verdad de las investigaciones en donde el exmandatario Pedro Castillo estaría involucrado.

Ante esto, la congresista de Fuerza Popular, Tania Ramírez, mencionó que lo que está cometiendo Aníbal Torres es un acto de cobardía.

“No hay nada más cobarde que un caviar disfrazado de comunista. Ahora que no tienes poder huyes, pasas a la clandestinidad, no te preocupes @anibaltorresv, la justicia te alcanzará a donde vayas, a no ser que tomes la misma decisión de Adolf Hitler”, expresó en su cuenta de Twitter.

En ese sentido, la parlamentaria advirtió a Torres Vásquez que su huida no servirá de nada, ya que las entidades encargadas tarde o temprano lo pondrán tras las rejas para que pague por sus delitos. “No te preocupes Aníbal, la justicia te alcanzará a donde vayas, a no ser que tomes la misma decisión de Adolf Hitler”, argumentó Ramírez.

Contra Pedro Castillo

Tania Ramírez se refirió al mensaje a la Nación que brindó el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre y manifestó que detrás de esa misiva es “casi seguro” que estuvo la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, el ex premier Aníbal Torres.

“Es evidente que Pedro Castillo es una persona que no puede leer ni redactar un párrafo. Es casi seguro que Aníbal Torres, Betssy Chávez o Luis Alberto Mendieta, redactaron el mamotreto que Pedro Castillo Terrones leyó. Deberían ser consecuentes y asumir su responsabilidad”, manifestó Ramírez García en su cuenta oficial de Twitter.

¿Qué dijo Aníbal Torres?

El último sábado, el ex premier y defensa legal de Pedro Castillo, manifestó que tras la denuncia de la fiscal de la Nación, tomó la decisión de pasar a la clandestinidad tras ser acusado de presuntamente formar parte de una organización criminal.

“La fiscal de la Nación sin razón me ha denunciado por formar parte de una organización criminal y perturbación a la justicia. Ahora lo hace por Rebelión y otros delitos, solo por oír el mensaje presidencial. Dice que los fiscales son operadores políticos. Ante esto pasó a la clandestinidad”, se logró leer en el tuit.

En esta foto proporcionada por la Oficina de Administración de la policía de Perú, el expresidente Pedro Castillo, segundo desde la izquierda, y el ex primer ministro Aníbal Torres, en el extremo izquierdo, se sientan mientras el fiscal Marco Huaman se encuentra en el centro dentro de una estación de policía en Lima, Perú, el miércoles 7 de diciembre de 2022. (Administración de la policía de Perú vía AP)

Tras este anuncio, uno de los primeros en criticarlo fue el congresista Carlos Anderson.

“Valiente con fajín, pero incapaz de enfrentar las consecuencias de sus actos, como su pupilo Pedro Castillo. Revolucionario de San Isidro, víctima de sus odios y complejos”, expresó el parlamentario a través de su cuenta oficial de Twitter.

Sin embargo, fue Betssy Chávez, sucesora al cargo de la titularidad de la PCM, quien aseguró que Aníbal Torres no tuvo nada que ver con la escritura del mensaje que dio Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre.

“Imposible, el doctor (Aníbal Torres) tampoco. El doctor en ese momento estaba sorprendido, pero lo que atinamos a hacer... porque había otras personas más, pero yo no considero prudente mencionar a nadie más”, dijo al semanario “En sus Trece”.

