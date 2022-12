Pedro Castillo se negó a pasar exámenes toxicológicos y a colaborar con pesquisas forenses

Pedro Castillo se niega a pasar exámenes toxicológicos REUTERS/Ivan Alvarado

Pedro Castillo no está colaborando con las pesquisas forenses que se le deben practicar como parte del proceso legal que está llevando en su contra. Esta mañana, Francisco Brizuela, presidente del Instituto de Medicina Legal, confirmó que el expresidente no ha accedido a realizarse los exámenes toxicológicos.

“Tengo que recalcar el respeto irrestricto de las personas y mucho más de los detenidos. En el caso del expresidente (Pedro Castillo) no han sido médicos camuflados, han sido tres químicos forenses (…) los cuales, acompañados de una fiscal del área de enriquecimiento ilícito, se presentaron en Barbadillo”, manifestó para Canal N.

“El señor Pedro Castillo se niega a que se le tome una muestra de sangre y una muestra de orina, por lo tanto, la pericia no pudo haberse realizado y, asimismo, una vez se levanta el acta indicando la negativa del señor y él se niega a firmar el acta”, agregó.

Brizuela destacó que un equipo de tres químicos forenses, “plenamente identificados”, acompañados de una fiscal de turno, llegaron con el exmandatario para tomar una muestra de sangre y de orina.

Según manifestó la autoridad, esto se requirió tras la solicitud del Ministerio Público para que se practique “un dosaje químico toxicológico” a Pedro Castillo, dadas las versiones de que “se le habría dado alguna droga” cuando leyó su último mensaje a la nación.

“Cuando se niega, no hay inconveniente, se levanta un acta. En este caso, la fiscal presente ha levantado el acta, firman los peritos y debe firmar el detenido. En el caso de Castillo, también se negó a firmar el acta, según consta en el documento oficial”, indicó el representante.

Además, Brizuela precisó que el ex jefe de Estado alegó que no tenía conocimiento de la prueba y por ello se negó a que se le realice la toma de muestras.

Pedro Castillo se encuentra en la sede de la Diroes, en el distrito de Ate, tras ser detenido mientras se dirigía a la embajada de México.

“A los químicos que asistieron acompañados de la fiscal, según he visto el reporte, el señor Castillo simplemente se negó argumentando que él no tenía conocimiento y que no autorizaba que se le tome alguna muestra de sangre ni de orina”, indicó.

“El primer día que estuvo detenido en la Prefectura, a la cual yo asistí, se le hizo el examen que se le hace a todo detenido: ver su integridad física y su estado de salud. El expresidente también se negó a ser examinado por tres médicos legistas, solamente permitió que se le tome la presión, que se le vea la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardiaca, en las cuales se pudo verificar que gozaba de buena salud”, precisó.

Algo que resaltó el especialista, es que “los médicos legistas y los profesionales que laboramos en medicina legal no actuamos de oficio, actuamos a solicitud. Y esta prueba es bastante común que se realice a detenidos cuando los operadores lo consideran conveniente (...) Nosotros no podemos forzar de ninguna manera a la persona a que se tome la muestra”.

Carta escrita a puño y letra por Pedro Castillo.

¿Qué dijo Pedro Castillo en su carta?

Pedro Castillo rompió su silencio y desde la sede de la Diroes escribió una carta para mencionar que le habían exigido tomarse una serie de exámenes de sangre y que él no estaba de acuerdo con ello.

“En la tarde de ayer, un grupo de médicos camuflados y una fiscal sin rostro me obligaron a sacarme una muestra sin mi consentimiento”, denunció el expresidente, quien la Fiscalía lo investiga por presuntos delitos de corrupción y de liderar una organización criminal.

“No descarto que este plan maquiavélico esté dirigido por la señora fiscal de la Nación, el presidente del Congreso y la señora Dina Boluarte”, indicó la misiva que fue difundida por el congresista Guillermo Bermejo tras su visita a la Diroes.

